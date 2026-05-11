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Crolla scala in un palazzo di Porto Empedocle, un ferito. Sindaco blinda l’aera

Redazione

Crolla scala in un palazzo di Porto Empedocle, un ferito. Sindaco blinda l’aera

Lun, 11/05/2026 - 16:25

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La scala interna di una palazzina di tre piani a Porto Empedocle è crollata per cause in corso di accertamento e un uomo, che era proprio sui gradini, è rimasto ferito mentre una donna, bloccata nel suo appartamento, è stata salvata dai vigili del fuoco.

Il sindaco, Calogero Martello, ha già firmato un’ordinanza per blindare l’intero edificio e l’area circostante, a ridosso della piazza Vittorio Veneto, disponendo l’interdizione totale al transito per tutelare la pubblica incolumità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici comunali che hanno accertato “quadri fessurativi estesi e meccanismi di dissesto talmente gravi” da lasciar intravedere “un imminente rischio di collasso per l’intero immobile”.

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