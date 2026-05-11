Riesi. Defibrillatori negli impianti sportivi e nelle scuole: dispositivi salvavita donati dal Comune

RIESI. Prosegue l’impegno del Comune di Riesi sul fronte della sicurezza e della prevenzione con l’acquisto e la donazione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) destinati agli impianti sportivi pubblici e scuole del territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un finanziamento della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Negli scorsi giorni è avvenuta la consegna dei dispositivi presso i rispettivi istituti scolastici. All’Istituto scolastico “G. Carducci”, la consegna è avvenuta alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Filippina Romano, del corpo docente formato e qualificato all’utilizzo dei defibrillatori e degli studenti. Un ulteriore dispositivo è stato consegnato al Liceo “Carlo Maria Carafa”, alla dirigente dott.ssa Adriana Quattrocchi. Per l’Amministrazione Comunale erano presenti il sindaco Salvatore Sardella, la vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto e i dipendenti comunali Ing. Salvatore Lombardo e Dott. Angelo La Rosa, che hanno seguito l’intero iter per la fornitura e la consegna dei dispositivi, ai quali è rivolto un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. I defibrillatori saranno a servizio dell’intera comunità scolastica, rappresentando un importante presidio di sicurezza per studenti, personale e famiglie.

Un ulteriore dispositivo è stato consegnato presso il Campo Sportivo Comunale “XI Martiri”, alla presenza delle dirigenze delle società sportive APD Riesi 2002 e ASD Polisportiva La Riesina, del sindaco Salvatore Sardella, dell’assessore allo Sport Giuseppe Ievolella e dell’Ing. Salvatore Lombardo. La presenza del dispositivo costituisce un elemento fondamentale di sicurezza non solo durante le attività sportive delle società, ma anche in occasione delle numerose manifestazioni che si svolgono all’interno dell’impianto.

L’iniziativa si affianca alle attività di ripristino e manutenzione dei dispositivi salvavita già presenti sul territorio e si inserisce in un percorso avviato da tempo dall’Amministrazione Comunale che, negli anni, ha promosso con costanza attività di formazione rivolte al personale scolastico e alle associazioni sportive in materia di primo soccorso, manovre salvavita e sicurezza, grazie anche alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana e delle associazioni Rotary. Un impegno concreto volto a diffondere la cultura della prevenzione e garantire una rete di protezione sempre più capillare a servizio della comunità riesina.

« L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare su questa strada, arricchendo la dotazione di dispositivi salvavita nelle diverse strutture presenti sul territorio – afferma il Sindaco Salvatore Sardella – per rendere la rete di sicurezza sempre più estesa e a tutela della salute dell’intera comunità.