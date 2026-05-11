Caltanissetta, Italia Viva – Casa Riformista: “Riaprire subito il Parco Dubini, una battaglia di civiltà che unisce tutta la città”

Il Coordinamento Cittadino di Italia Viva, Casa Riformista di Caltanissetta, esprime profondo apprezzamento e sincera gratitudine verso i cittadini, le famiglie, i giovani, le associazioni e tutti gli organizzatori della straordinaria manifestazione civica che si è svolta per chiedere la riapertura del Dubini. Quella vissuta dalla città non è stata soltanto una protesta, ma una delle più belle esperienze di partecipazione civile degli ultimi anni. Una mobilitazione composta, pacifica, non violenta, ma allo stesso tempo determinata e carica di significato. Una comunità che si riappropria simbolicamente dei propri spazi, che rivendica il diritto a vivere il territorio, che sceglie di unirsi attorno a un obiettivo comune: riaprire immediatamente il Parco Dubini. Privare Caltanissetta di un luogo così importante rappresenta un atto gravissimo nei confronti della collettività. Il Parco Dubini non è soltanto un’area verde, ma uno spazio di socialità, salute, relazione, benessere e sicurezza. È un luogo che appartiene ai cittadini, alle famiglie, agli anziani, ai bambini, ai ragazzi che vogliono camminare, incontrarsi, vivere la propria città senza dover affrontare disagi o rischi. Per questo motivo riteniamo politicamente intollerabile, incomprensibile e profondamente irresponsabile il silenzio, i ritardi e le esitazioni di chi oggi ha il dovere istituzionale di dare risposte immediate a un territorio che sta gridando con forza il proprio bisogno di dignità e attenzione. Le istituzioni non possono continuare a inseguire le emergenze soltanto quando il malcontento esplode pubblicamente. Non è accettabile trasformare un diritto dei cittadini in una concessione straordinaria da celebrare o addirittura da ringraziare. Chi ricopre ruoli pubblici è chiamato a servire la comunità con competenza, tempestività ed efficacia, perché è esattamente per questo che viene investito di responsabilità e risorse pubbliche. La politica seria non si misura nelle dichiarazioni, ma nella capacità concreta di risolvere i problemi della collettività. E oggi la città sta chiedendo una sola cosa: riaprire subito il Parco Dubini. Per tale ragione il Coordinamento Cittadino di Italia Viva, Casa Riformista di Caltanissetta, chiede con forza, un’immediata azione risolutiva da parte del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per restituire senza ulteriori rinvii il parco urbano alla cittadinanza.Caltanissetta non può più aspettare. I cittadini hanno già dimostrato maturità, civiltà e senso di appartenenza. Adesso tocca alle istituzioni dimostrare di essere all’altezza del proprio ruolo. Italia Viva – Casa Riformista Caltanissetta