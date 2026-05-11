Truffa del finto carabiniere, arrestato 32enne nel Messinese

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Mistretta, nel Messinese, hanno arrestato un 32enne di origini catanesi e gia’ noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni 63enne del posto. La donna aveva ricevuto la telefonata di un finto carabiniere, che le diceva di un grave incidente stradale in cui la figlia era stata coinvolta: per tale motivo aveva bisogno di una ingente somma di denaro per far fronte alle spese legali e risarcimenti per i danni. Poco dopo un individuo si e’ presentato presso l’abitazione della donna, e l’ha convinta a consegnargli denaro in contanti e monili in oro per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Subito dopo, il marito della signora, insospettito da quanto accaduto, ha avvisato il figlio che a sua volta ha contattato i carabinieri: il 32enne esecutore della truffa, e’ stato bloccato. Aveva in mano un sacchetto contenente 5000 euro in contanti e vari monili in oro, sottratti alla 63enne; e’ dichiarato in stato di arresto e associato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.(AGI).