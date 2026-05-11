L’ex deputato nazionale Aldo Penna lascia il Movimento cinque stelle e aderisce a Controcorrente

L’ex deputato nazionale del Movimento cinque stelle Aldo Penna lascia il Movimento cinque stelle e aderisce a Controcorrente, sigla fondata dal parlamentare all’Ars Ismaele La Vardera. Una scelta fatta “con convinzione – dice – e senza rimpianti”. “Un ritorno a quei valori che avevano reso il Movimento 5 stelle delle origini qualcosa di straordinario – afferma Penna, che ha rappresentato i pentastellati alla Camera tra il 2018 e il 2022 e che ha un passato nel Psi e nel Partito radicale -. Quella stagione che cominciò nel 2009 con una promessa autentica: rigore morale, sobrietà, trasparenza, partecipazione vera. Un legame autentico con la gente, non con le correnti, non con le candidature, non con i posizionamenti. Ho osservato con crescente preoccupazione cosa sta accadendo al Movimento 5 stelle a livello provinciale a Palermo e regionale in Sicilia – aggiunge -. Una dirigenza che ha progressivamente sostituito la competenza con l’obbedienza, il merito con la fedeltà, la visione con la sopravvivenza. Un modello di gestione del consenso interno che premia chi si allinea e mortifica chi ragiona, chi produce, chi porta competenza reale. Non stupisce, allora, che iscritti provenienti dalle professioni (avvocati, medici, ingegneri, professionisti di ogni settore) stiano abbandonando in numero crescente – prosegue l’ex deputato nazionale M5s -. Non per stanchezza, ma per insofferenza. Perché chi ha costruito una credibilità fuori dalla politica non accetta di vederla ignorata dentro un movimento che avrebbe dovuto essere diverso. È esattamente quel vizio antico (il clientelismo del consenso interno, la gerarchia fondata sulla deferenza) che i Cinquestelle erano nati per combattere. E che oggi, in Sicilia, hanno replicato con impressionante fedeltà”. (DIRE)