Studenti di Campofranco dell’I.I.S. “G.B.Hodierna” e le iniziative di orientamento

CAMPOFRANCO – DALLA SCUOLA) -Giovedì, 7 maggio, gli studenti della sede di Campofranco dell’I.I.S. G.B. Hodierna hanno vissuto una mattinata all’insegna della scoperta e dell’innovazione tecnologica presso lo stabilimento Joeplast nella zona industriale di Casteltermini. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di toccare con mano l’intero ciclo produttivo, entrando nel cuore pulsante dell’azienda. Gli ingegneri di ogni reparto hanno accompagnato gli studenti, spiegando le fasi della produzione e le dinamiche di una realtà lavorativa moderna e complessa. Non solo macchinari, ma un vero confronto sulla realtà del lavoro e sulle competenze necessarie per il domani.Venerdì, giorno 8 maggio, gli studenti della IV Mat hanno lasciato le aule per immergersi in una delle realtà industriali più affascinanti e storiche del nostro territorio: lo stabilimento Italkali di Racalmuto. I ragazzi hanno potuto esplorare il complesso mondo dell’estrazione e della lavorazione del salgemma, osservando da vicino come un minerale millenario diventi un prodotto finito pronto per le nostre tavole e per l’industria globale. I ragazzi sono rimasti particolarmente affascinati dalla spiegazione del Direttore dello stabilimento il quale con grande professionalità e passione, ha illustrato le origini geologiche del sale e ha descritto l’incredibile struttura della miniera: un labirinto di gallerie sotterranee di immensa grandezza, costruite con una conformità tecnica che garantisce stabilità e sicurezza. Gli studenti hanno visitato i reparti di lavorazione e confezionamento, seguendo il percorso del sale che viene selezionato e impacchettato sia per l’uso alimentare (il celebre sale da cucina) sia per le forniture a livello industriale. Sebbene il fascino del sottosuolo sia forte e i racconti sulla maestosità delle gallerie abbiano acceso la curiosità, per ragioni di massima sicurezza la visita si è concentrata sugli stabilimenti di superficie.L’ Italkali, fondata negli anni ’60, è oggi uno dei principali player europei nel mercato del sale. La miniera di Racalmuto è un giacimento di salgemma purissimo formatosi circa 6 milioni di anni fa durante la “crisi di salinità del Messiniano”. Grazie a una visione lungimirante, Italkali ha saputo trasformare questa risorsa naturale antica in un’industria moderna, garantendo sviluppo economico al territorio agrigentino da decenni. Entrambe le visite sono state caratterizzate da un’accoglienza calorosa e per la condivisione della prima struttura della visione aziendale con le nuove generazioni e la seconda per aver aperto le porte a chi rappresenta il futuro del nostro territorio.