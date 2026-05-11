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A Gela nuova riunione del tavolo tecnico permanente per il Porto rifugio

Redazione 1

A Gela nuova riunione del tavolo tecnico permanente per il Porto rifugio

Lun, 11/05/2026 - 15:43

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Nuovo confronto a Palazzo di Città, dove si è riunito il tavolo tecnico permanente sulle problematiche del Porto Rifugio di Gela. Presenti il Sindaco Terenziano di Stefano, i Senatori Pietro Lorefice e la deputata Ars Rosa Cirrone Cipolla, gli assessori Fava e Di Cristina, i capigruppo consiliari, la Commissione consiliare Mare ed il Comitato Porto.

Sono stati affrontati non solo le note criticità ma sono state tracciate le linee guida per intraprendere iniziative forti nell’ottica di sbloccare lo stato di impasse in cui versa l’asse portuale.

Dal tavolo sono emerse diverse proposte, tra le quali la convocazione di un Consiglio comunale monotematico alla richiesta di audizione urgente presso l’Autorità Portuale.

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