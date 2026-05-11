Sicilia, cardiochirurgia pediatrica: il 12 maggio seduta della sesta commissione dell’Ars

La situazione dei reparti di Cardiochirurgia pediatrica in Sicilia sarà al centro della seduta della sesta commissione parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana ‘Salute, Servizi sociali e sanitari’, convocata dal presidente Giuseppe Laccoto per domani, martedì 12 maggio, alle 11. Sono stati convocati: Marcello Caruso, assessore regionale per la Salute; Giovanni Bologna, dirigente generale ad interim del dipartimento regionale della Pianificazione strategica; Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’Asp di Messina; Giancarlo Niutta, direttore amministrativo dell’Asp di Messina; Giuseppe Ranieri Trimarchi, direttore sanitario dell’Asp di Messina; Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Rodolico-San Marco di Catania; Monica Maria Angela Castro, direttore amministrativo del Policlinico Rodolico-San Marco; Antonio Lazzara, direttore sanitario del Policlinico Rodolico-San Marco; Sasha Agati, responsabile del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. (Dire)