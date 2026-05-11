Caltanissetta. Cefpas, Dipasquale(PD): “Presentato esposto alla Procura”

”Ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta sulla vicenda Cefpas, che in appena dieci giorni ha conferito 75 incarichi Co.Co.Co. Non aspetterò la risposta, se mai arriverà, all’interrogazione presentata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alla Salute, Marcello Caruso”. Lo afferma il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale. ”È necessario accertare se siano state rispettate le norme sulle pari opportunità e verificare eventuali interferenze politiche nella selezione del personale. Al di là della legittimità formale — su cui farà chiarezza la Procura — quanto accaduto rappresenta un fatto gravissimo sotto il profilo etico: concentrare in pochi giorni un numero così elevato di incarichi è un’anomalia che solleva più di un dubbio sulla trasparenza dell’intera operazione”. (Adnkronos)