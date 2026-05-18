Festival Tv di Dogliani, premio Ambiente Coripet a Iannacone per racconto dei territori

(Adnkronos) – In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV di Dogliani, Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro impegnato nella raccolta, nel riciclo e nel riutilizzo delle bottiglie in Pet, conferirà il Premio Ambiente 2026 a Domenico Iannacone, riconoscendone l’impegno nel raccontare, attraverso il linguaggio televisivo, le comunità, i territori e le fragilità del nostro tempo. Autore e volto tra i più autorevoli del giornalismo televisivo italiano, Iannacone ha costruito negli anni un percorso professionale fondato sull’ascolto, sull’approfondimento e sulla capacità di restituire dignità e centralità alle persone e ai contesti spesso marginali del Paese. Attraverso i suoi reportage e programmi televisivi, ha contribuito a diffondere una cultura della consapevolezza civile e sociale, portando all’attenzione del grande pubblico temi legati al rapporto tra uomo, ambiente e territorio. Il Premio Ambiente Coripet si inserisce nel programma ufficiale del Festival della Tv di Dogliani e nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità del mondo televisivo e della comunicazione capaci di promuovere, attraverso il proprio lavoro, una maggiore sensibilità verso le sfide ambientali e sociali contemporanee. Esattamente in linea con la missione del consorzio che gestisce il fine vita delle bottiglie in Pet immesse sul mercato dai propri associati. Coripet agisce con due modalità operative: la Raccolta Differenziata e la innovativa Raccolta Selettiva con ecocompattatori ospitati dalle insegne della Gdo. Oggi, grazie a queste collaborazioni, sono 1.807 gli ecocompattatori Coripet in Italia con il 30& di tonnellate di Co2 risparmiate. Analisi certificata e inserita nella rendicontazione dei report di sostenibilità delle insegne coinvolte. "Domenico Iannacone ha saputo trasformare il racconto televisivo in uno strumento di ascolto e consapevolezza collettiva", commenta Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Gdo. "Nei suoi lavori – ricorda Pasquarelli – emergono attenzione, rispetto e profondità nel raccontare persone, territori e fragilità sociali, contribuendo a costruire una sensibilità autentica verso ciò che ci circonda. Anche la sostenibilità parte dalla capacità di comprendere il valore delle comunità e dei luoghi in cui viviamo, ed è proprio questo che rende il suo lavoro particolarmente significativo". Il Premio Ambiente, giunto al suo secondo anno consecutivo, rappresenta la sintesi dell’impegno condiviso tra Coripet e il Festival della Tv di Dogliani nel promuovere contenuti e linguaggi capaci di sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità, della responsabilità collettiva e della tutela dell’ambiente, confermando il ruolo centrale della comunicazione nella diffusione di comportamenti virtuosi e di una cultura dell’economia circolare.

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