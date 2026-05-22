Mussomeli, grande successo per il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale”: ecco le graduatorie

Dal 13 al 15 maggio 2026, si è svolto il settimo concorso Musicale Nazionale “José Cardinale”, organizzato dai docenti di strumento musicale Catalano Assunta, Romano Antonio, Arcodia Cristian, Licata Benedetto, Stefano Indelicato, Ristuccia Fabio e con la preziosa collaborazione delle prof.sse Lo Manto Graziella e Munì Francesca dell’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota.
Presente una commissione valutatrice delle esibizioni dei partecipanti che era composta dai maestri Pilato Raffaello (docente di violino), Capizzi Raimondo (docente di Flauto e Direttore d’orchestra), Romano Antonio docente di pianoforte presso l’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli e presieduta dal maestro Sirna Giuseppe (docente di musica e compositore).
Il concorso è stato molto partecipato grazie alla ricca presenza, motivata ed entusiastica, di tantissimi musicisti, delle associazioni musicali, delle scuole di musica, delle accademie musicali, delle scuole medie ad indirizzo musicale, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I grado e di II grado.
Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” ha inteso realizzare diverse finalità: la diffusione della cultura musicale, stimolare i giovani allo studio della musica, favorire il confronto di talenti provenienti da diverse esperienze musicali e promuovere la socializzazione tra i musicisti.
Durante la settimana, si sono esibiti circa 300 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. A conclusione della manifestazione è stato assegnato un premio speciale in memoria di Josè Cardinale, un giovane musicista e maestro di banda, diplomato in corno al Conservatorio e scomparso prematuramente.
Per l’apertura della serata di premiazione, si è esibita l’orchestra scolastica “Leonardo’s Ensemble”, costituita nell’A.S. 2012/2013 con l’intento di promuovere, attraverso lo studio dello strumento musicale, la formazione globale dell’individuo in una società in cui la cultura musicale incide e determina fortemente il processo di crescita e formazione di adolescenti e giovani. Il gruppo, composto dagli alunni delle classi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli, è guidato dai professori Assunta Catalano (chitarra), Antonio Romano (pianoforte), Arcodia Cristian (clarinetto) e Licata Benedetto (tromba).
L’orchestra si è già esibita in molteplici occasioni di vari eventi presso Teatri e Conservatori, riscuotendo sempre ampi consensi ed apprezzamenti dal pubblico. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali sia in ensemble che in piccoli gruppi, aggiudicandosi premi e borse di studio. Di particolare rilievo è stato il risultato ottenuto al Concorso “Padre Pino Puglisi”, che ha portato la Leonardo’s Ensemble a suonare, durante la serata di premiazione, all’interno del prestigioso “Teatro Massimo” di Palermo. È stata la prima orchestra scolastica ad esibirsi nella sala Nervi del Vaticano ad un’udienza di Papa Francesco.
Molto soddisfatta la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota che ha dichiarato: “Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” rappresenta per tutti noi un piacevole ritrovarsi quale comunità educante e scolastica per riaffermare i valori universali della musica, nel ricordo commosso del giovane maestro José Cardinale, scomparso prematuramente. Nello spirito universale della musica che simbolicamente accomuna i popoli e consente i processi di pace tra gli stessi, possiamo affermare con orgoglio che il nostro concorso musicale, negli anni, ha riscosso ampi consensi e diverse condivisioni tra le scuole, segno indubbio del suo valore artistico e educativo”.
I vincitori per categoria sono stati i seguenti:
SEZ.I CAT. JUNIOR
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Sallia Cristina Simona
|Flauto
|Palma Di Montechiaro
|100/100
|PRIMO ASSOLUTO
|Noto Graziella Maria Chiara
|Oboe
|Milena
|99/100
|PRIMO
|Mantione Riccardo
|Chitarra
|Canicattì
|98/100
|PRIMO
|Siracusa Simone
|Batteria
|Agrigento
|98/100
|PRIMO
SEZ.I CAT. SENIOR
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Sallia Francesco
|Tromba
|Palma Di Montechiaro
|100/100
|PRIMO ASSOLUTO
|Russo Vincenzo
|Sax
|Alessandria Della Rocca
|99/100
|PRIMO
SEZ.V CAT. A
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Caruso Gaetano
|Pianoforte
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|96/100
|PRIMO
|Siena Francesca
|Chitarra
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|96/100
|PRIMO
|Buetta Francesco
|Chitarra
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|95/100
|PRIMO
|Tomasello Maria Chiara
|Pianoforte
|Ist. Comp. Casteldaccia
|96/100
|PRIMO
|Folisi Luigi
|Chitarra
|I.C. “G. Verga” Santa Chiara Enna Calascibetta
|94/100
|SECONDO
|Militello Dario
|Pianoforte
|I.C. “A. Manzoni” Bivona
|94/100
|SECONDO
|Silipigni Pietro
|Pianoforte
|Ist. Comp. Casteldaccia
|92/100
|SECONDO
|Meredith Celeste
|Sax
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|91/100
|SECONDO
SEZ.V CAT. B
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Lombardo Virginia
|Violoncello
|Ist. Comp. Casteldaccia
|96/100
|PRIMO
|Maugeri Daniel
|Chitarra
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|96/100
|PRIMO
|Busciglio Arianna Maria
|Pianoforte
|I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|95/100
|PRIMO
|Impastato Giulia
|Pianoforte
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|95/100
|PRIMO
|Marsala Nathan
|Chitarra
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|95/100
|PRIMO
|Miceli Antonino
|Tromba
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|95/100
|PRIMO
|Oliveri Giovanni
|Pianoforte
|I.C. “A. Manzoni” Bivona
|95/100
|PRIMO
|Bonbace Ginevra Grazia
|Flauto
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|94/100
|SECONDO
|Candela Samuele
|Pianoforte
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|94/100
|SECONDO
|Giuffrida Alessia
|Pianoforte
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|94/100
|SECONDO
|Consolo Gemma
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|93/100
|SECONDO
|Ficarotta Michelle
|Violino
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|92/100
|SECONDO
|Tutino Emma
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|92/100
|SECONDO
|De Luca Amèlie
|Pianoforte
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|91/100
|SECONDO
|Raspante Matteo
|Chitarra
|I.C. “A. Manzoni” Bivona
|91/100
|SECONDO
SEZ.V CAT. C
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Russo Vincenzo
|Pianoforte
|I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|99/100
|PRIMO
|Amico Alessio
|Pianoforte
|I.C. “Balsamo” San Cataldo
|98/100
|PRIMO
|Sgroi Beatrice
|Chitarra
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|98/100
|PRIMO
|Barbaria Alberto
|Pianoforte
|I.C. “L. Radice” Palermo
|96/100
|PRIMO
|Fantauzzo Filippo
|Chitarra
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|96/100
|PRIMO
|Greco Alice
|Pianoforte
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|96/100
|PRIMO
|Piazza Adele
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|96/100
|PRIMO
|Davì Aurora
|Pianoforte
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|95/100
|PRIMO
|De Gregorio Pietro
|Pianoforte
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|95/100
|PRIMO
|Messina Raimondo
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|95/100
|PRIMO
|Zappalà Marco
|Sax
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|95/100
|PRIMO
|De Cicco Ivan
|Tromba
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|94/100
|SECONDO
|Costa Raffaele
|Tromba
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|92/100
|SECONDO
|Gagliardo Francesco
|Tromba
|I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|92/100
|SECONDO
|Di Pisa Melissa
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|91/100
|SECONDO
|Mustacchia Sofia
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|91/100
|SECONDO
|Amato Clara Maria
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|91/100
|SECONDO
|Oliveri Annamaria
|Chitarra
|I.C. “A. Manzoni” Bivona
|90/100
|SECONDO
|Sciascia Laura
|Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|90/100
|SECONDO
SEZ.VI CAT. A2
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Consolo Gemma Tutino Emma
|Duo Clarinetto
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|93/100
|SECONDO
SEZ.VI CAT. A4
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Russo Vincenzo Settecasi Celeste
|Pianoforte a quattro mani
|I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|98/100
|PRIMO
SEZ.VI CAT. B1
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Borsellino Calogero Gentile Giusy Linda Oliveri Maria Giovanna Miccichè Elisa
|Quartetto di Clarinetti
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|95/100
|PRIMO
SEZ.VI CAT. B3
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Amato Clara Maria Di Pisa Melissa Messina Raimondo Mustacchia Sofia Piazza Adele Sciascia Laura
|Sestetto di Clarinetti
|I.C. “G. Garibaldi E. Contino Cattolica Eraclea
|96/100
|PRIMO
SEZ.VI CAT. B4
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Noto Eliana Cossentino Aurora Greco Alice Sgroi Beatrice
|Musica d’Insieme Violino – Pianoforte Chitarra – Sax
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|90/100
|SECONDO
SEZ.VI CAT. D
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Ist. Comp. “Gela Butera”
|Orchestra
|Ist. Comp. “Gela Butera”
|98/100
|PRIMO
|Ist. Comp. “G. Garibaldi” Cattolica Eraclea
|Orchestra
|I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea
|94/100
|SECONDO
|Ist. Comp. “A. Manzoni” Bivona
|Orchestra
|I.C. “A. Manzoni” Bivona
|93/100
|SECONDO
|Ist. Comp. “Archimede LaFata” Partinico
|Orchestra
|I.C. “Archimede La Fata” Partinico
|90/100
|SECONDO
SEZ.VII CAT. C
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Ist. Comp. “Giovanni Paolo II” Piano-Tavola Belpasso
|Orchestra
|I.C. “G. Paolo II” Belpasso
|96/100
|PRIMO
|Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|Orchestra
|Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca
|94/100
|SECONDO
SEZ.VIII CAT. A
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Farruggio Salvatore Leonardo
|Flauto
|Liceo Classico “Eschilo” Gela
|95/100
|PRIMO
|Antonuccio Lorenzo Maria
|Flauto
|Liceo Classico “Eschilo” Gela
|94/100
|SECONDO
|Messina Jasmine Emanuela
|Violino
|I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta
|94/100
|SECONDO
|Bruno Sofia
|Flauto
|I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta
|93/100
|SECONDO
|Bellanca Silvio Antonio
|Flauto
|I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta
|92/100
|SECONDO
SEZ.VIII CAT. A1
|NOME
|STRUMENTO
|PROVENIENZA
|VOTAZIONE
|PREMIO
|Maira Martina Maria
|Violino
|I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta
|95/100
|PRIMO
|Marchese Aurora
|Flauto
|I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta
|94/100
|SECONDO