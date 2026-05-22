Mussomeli, grande successo per il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale”: ecco le graduatorie

Dal 13 al 15 maggio 2026, si è svolto il settimo concorso Musicale Nazionale “José Cardinale”, organizzato dai docenti di strumento musicale Catalano Assunta, Romano Antonio, Arcodia Cristian, Licata Benedetto, Stefano Indelicato, Ristuccia Fabio e con la preziosa collaborazione delle prof.sse Lo Manto Graziella e Munì Francesca dell’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota.

Presente una commissione valutatrice delle esibizioni dei partecipanti che era composta dai maestri Pilato Raffaello (docente di violino), Capizzi Raimondo (docente di Flauto e Direttore d’orchestra), Romano Antonio docente di pianoforte presso l’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli e presieduta dal maestro Sirna Giuseppe (docente di musica e compositore).

Il concorso è stato molto partecipato grazie alla ricca presenza, motivata ed entusiastica, di tantissimi musicisti, delle associazioni musicali, delle scuole di musica, delle accademie musicali, delle scuole medie ad indirizzo musicale, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I grado e di II grado.

Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” ha inteso realizzare diverse finalità: la diffusione della cultura musicale, stimolare i giovani allo studio della musica, favorire il confronto di talenti provenienti da diverse esperienze musicali e promuovere la socializzazione tra i musicisti.

Durante la settimana, si sono esibiti circa 300 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. A conclusione della manifestazione è stato assegnato un premio speciale in memoria di Josè Cardinale, un giovane musicista e maestro di banda, diplomato in corno al Conservatorio e scomparso prematuramente.

Per l’apertura della serata di premiazione, si è esibita l’orchestra scolastica “Leonardo’s Ensemble”, costituita nell’A.S. 2012/2013 con l’intento di promuovere, attraverso lo studio dello strumento musicale, la formazione globale dell’individuo in una società in cui la cultura musicale incide e determina fortemente il processo di crescita e formazione di adolescenti e giovani. Il gruppo, composto dagli alunni delle classi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli, è guidato dai professori Assunta Catalano (chitarra), Antonio Romano (pianoforte), Arcodia Cristian (clarinetto) e Licata Benedetto (tromba).

L’orchestra si è già esibita in molteplici occasioni di vari eventi presso Teatri e Conservatori, riscuotendo sempre ampi consensi ed apprezzamenti dal pubblico. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali sia in ensemble che in piccoli gruppi, aggiudicandosi premi e borse di studio. Di particolare rilievo è stato il risultato ottenuto al Concorso “Padre Pino Puglisi”, che ha portato la Leonardo’s Ensemble a suonare, durante la serata di premiazione, all’interno del prestigioso “Teatro Massimo” di Palermo. È stata la prima orchestra scolastica ad esibirsi nella sala Nervi del Vaticano ad un’udienza di Papa Francesco.

Molto soddisfatta la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota che ha dichiarato: “Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” rappresenta per tutti noi un piacevole ritrovarsi quale comunità educante e scolastica per riaffermare i valori universali della musica, nel ricordo commosso del giovane maestro José Cardinale, scomparso prematuramente. Nello spirito universale della musica che simbolicamente accomuna i popoli e consente i processi di pace tra gli stessi, possiamo affermare con orgoglio che il nostro concorso musicale, negli anni, ha riscosso ampi consensi e diverse condivisioni tra le scuole, segno indubbio del suo valore artistico e educativo”.

I vincitori per categoria sono stati i seguenti:

SEZ.I CAT. JUNIOR

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Sallia Cristina Simona Flauto Palma Di Montechiaro 100/100 PRIMO ASSOLUTO Noto Graziella Maria Chiara Oboe Milena 99/100 PRIMO Mantione Riccardo Chitarra Canicattì 98/100 PRIMO Siracusa Simone Batteria Agrigento 98/100 PRIMO

SEZ.I CAT. SENIOR

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Sallia Francesco Tromba Palma Di Montechiaro 100/100 PRIMO ASSOLUTO Russo Vincenzo Sax Alessandria Della Rocca 99/100 PRIMO

SEZ.V CAT. A

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Caruso Gaetano Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO Siena Francesca Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 96/100 PRIMO Buetta Francesco Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 95/100 PRIMO Tomasello Maria Chiara Pianoforte Ist. Comp. Casteldaccia 96/100 PRIMO Folisi Luigi Chitarra I.C. “G. Verga” Santa Chiara Enna Calascibetta 94/100 SECONDO Militello Dario Pianoforte I.C. “A. Manzoni” Bivona 94/100 SECONDO Silipigni Pietro Pianoforte Ist. Comp. Casteldaccia 92/100 SECONDO Meredith Celeste Sax I.C. “Archimede La Fata” Partinico 91/100 SECONDO

SEZ.V CAT. B

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Lombardo Virginia Violoncello Ist. Comp. Casteldaccia 96/100 PRIMO Maugeri Daniel Chitarra I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO Busciglio Arianna Maria Pianoforte I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 95/100 PRIMO Impastato Giulia Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 95/100 PRIMO Marsala Nathan Chitarra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO Miceli Antonino Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO Oliveri Giovanni Pianoforte I.C. “A. Manzoni” Bivona 95/100 PRIMO Bonbace Ginevra Grazia Flauto I.C. “G. Paolo II” Belpasso 94/100 SECONDO Candela Samuele Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 94/100 SECONDO Giuffrida Alessia Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 94/100 SECONDO Consolo Gemma Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 93/100 SECONDO Ficarotta Michelle Violino I.C. “Archimede La Fata” Partinico 92/100 SECONDO Tutino Emma Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 92/100 SECONDO De Luca Amèlie Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 91/100 SECONDO Raspante Matteo Chitarra I.C. “A. Manzoni” Bivona 91/100 SECONDO

SEZ.V CAT. C

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Russo Vincenzo Pianoforte I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 99/100 PRIMO Amico Alessio Pianoforte I.C. “Balsamo” San Cataldo 98/100 PRIMO Sgroi Beatrice Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 98/100 PRIMO Barbaria Alberto Pianoforte I.C. “L. Radice” Palermo 96/100 PRIMO Fantauzzo Filippo Chitarra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO Greco Alice Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 96/100 PRIMO Piazza Adele Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO Davì Aurora Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO De Gregorio Pietro Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO Messina Raimondo Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO Zappalà Marco Sax I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO De Cicco Ivan Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 94/100 SECONDO Costa Raffaele Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 92/100 SECONDO Gagliardo Francesco Tromba I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 92/100 SECONDO Di Pisa Melissa Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO Mustacchia Sofia Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO Amato Clara Maria Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO Oliveri Annamaria Chitarra I.C. “A. Manzoni” Bivona 90/100 SECONDO Sciascia Laura Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 90/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. A2

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Consolo Gemma Tutino Emma Duo Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 93/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. A4

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Russo Vincenzo Settecasi Celeste Pianoforte a quattro mani I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 98/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B1

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Borsellino Calogero Gentile Giusy Linda Oliveri Maria Giovanna Miccichè Elisa Quartetto di Clarinetti I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B3

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Amato Clara Maria Di Pisa Melissa Messina Raimondo Mustacchia Sofia Piazza Adele Sciascia Laura Sestetto di Clarinetti I.C. “G. Garibaldi E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B4

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Noto Eliana Cossentino Aurora Greco Alice Sgroi Beatrice Musica d’Insieme Violino – Pianoforte Chitarra – Sax I.C. “Archimede La Fata” Partinico 90/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. D

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Ist. Comp. “Gela Butera” Orchestra Ist. Comp. “Gela Butera” 98/100 PRIMO Ist. Comp. “G. Garibaldi” Cattolica Eraclea Orchestra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 94/100 SECONDO Ist. Comp. “A. Manzoni” Bivona Orchestra I.C. “A. Manzoni” Bivona 93/100 SECONDO Ist. Comp. “Archimede LaFata” Partinico Orchestra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 90/100 SECONDO

SEZ.VII CAT. C

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Ist. Comp. “Giovanni Paolo II” Piano-Tavola Belpasso Orchestra I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca Orchestra Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 94/100 SECONDO

SEZ.VIII CAT. A

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO Farruggio Salvatore Leonardo Flauto Liceo Classico “Eschilo” Gela 95/100 PRIMO Antonuccio Lorenzo Maria Flauto Liceo Classico “Eschilo” Gela 94/100 SECONDO Messina Jasmine Emanuela Violino I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 94/100 SECONDO Bruno Sofia Flauto I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 93/100 SECONDO Bellanca Silvio Antonio Flauto I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 92/100 SECONDO

SEZ.VIII CAT. A1