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Mussomeli, grande successo per il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale”: ecco le graduatorie

Redazione

Mussomeli, grande successo per il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale”: ecco le graduatorie

Ven, 22/05/2026 - 14:39

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Dal 13 al 15 maggio 2026, si è svolto il settimo concorso Musicale Nazionale “José Cardinale”, organizzato dai docenti di strumento musicale Catalano Assunta, Romano Antonio, Arcodia Cristian, Licata Benedetto, Stefano Indelicato, Ristuccia Fabio e con la preziosa collaborazione delle prof.sse Lo Manto Graziella e Munì Francesca dell’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota.

Presente una commissione valutatrice delle esibizioni dei partecipanti che era composta dai maestri Pilato Raffaello (docente di violino), Capizzi Raimondo (docente di Flauto e Direttore d’orchestra), Romano Antonio docente di pianoforte presso l’ICS “Leonardo da Vinci” di Mussomeli e presieduta dal maestro Sirna Giuseppe (docente di musica e compositore).

Il concorso è stato molto partecipato grazie alla ricca presenza, motivata ed entusiastica, di tantissimi musicisti, delle associazioni musicali, delle scuole di musica, delle accademie musicali, delle scuole medie ad indirizzo musicale, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I grado e di II grado.

Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” ha inteso realizzare diverse finalità: la diffusione della cultura musicale, stimolare i giovani allo studio della musica, favorire il confronto di talenti provenienti da diverse esperienze musicali e promuovere la socializzazione tra i musicisti.

Durante la settimana, si sono esibiti circa 300 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. A conclusione della manifestazione è stato assegnato un premio speciale in memoria di Josè Cardinale, un giovane musicista e maestro di banda, diplomato in corno al Conservatorio e scomparso prematuramente.

Per l’apertura della serata di premiazione, si è esibita l’orchestra scolastica “Leonardo’s Ensemble”, costituita nell’A.S. 2012/2013 con l’intento di promuovere, attraverso lo studio dello strumento musicale, la formazione globale dell’individuo in una società in cui la cultura musicale incide e determina fortemente il processo di crescita e formazione di adolescenti e giovani. Il gruppo, composto dagli alunni delle classi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli, è guidato dai professori Assunta Catalano (chitarra), Antonio Romano (pianoforte), Arcodia Cristian (clarinetto) e Licata Benedetto (tromba).

L’orchestra si è già esibita in molteplici occasioni di vari eventi presso Teatri e Conservatori, riscuotendo sempre ampi consensi ed apprezzamenti dal pubblico. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali sia in ensemble che in piccoli gruppi, aggiudicandosi premi e borse di studio. Di particolare rilievo è stato il risultato ottenuto al Concorso “Padre Pino Puglisi”, che ha portato la Leonardo’s Ensemble a suonare, durante la serata di premiazione, all’interno del prestigioso “Teatro Massimo” di Palermo. È stata la prima orchestra scolastica ad esibirsi nella sala Nervi del Vaticano ad un’udienza di Papa Francesco.

Molto soddisfatta la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota che ha dichiarato: “Il settimo concorso musicale nazionale “José Cardinale” rappresenta per tutti noi un piacevole ritrovarsi quale comunità educante e scolastica per riaffermare i valori universali della musica, nel ricordo commosso del giovane maestro José Cardinale, scomparso prematuramente. Nello spirito universale della musica che simbolicamente accomuna i popoli e consente i processi di pace tra gli stessi, possiamo affermare con orgoglio che il nostro concorso musicale, negli anni, ha riscosso ampi consensi e diverse condivisioni tra le scuole, segno indubbio del suo valore artistico e educativo”.

I vincitori per categoria sono stati i seguenti:

SEZ.I CAT. JUNIOR

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Sallia Cristina Simona Flauto Palma Di Montechiaro 100/100 PRIMO ASSOLUTO
Noto Graziella Maria Chiara Oboe Milena 99/100 PRIMO
Mantione Riccardo Chitarra Canicattì 98/100 PRIMO
Siracusa Simone Batteria Agrigento 98/100 PRIMO

SEZ.I CAT. SENIOR

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Sallia Francesco Tromba Palma Di Montechiaro 100/100 PRIMO ASSOLUTO
Russo Vincenzo Sax Alessandria Della Rocca 99/100 PRIMO

SEZ.V CAT. A

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Caruso Gaetano Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO
Siena Francesca Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 96/100 PRIMO
Buetta Francesco Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 95/100 PRIMO
Tomasello Maria Chiara Pianoforte Ist. Comp. Casteldaccia 96/100 PRIMO
Folisi Luigi Chitarra I.C. “G. Verga” Santa Chiara Enna Calascibetta 94/100 SECONDO
Militello Dario Pianoforte I.C. “A. Manzoni” Bivona 94/100 SECONDO
Silipigni Pietro Pianoforte Ist. Comp. Casteldaccia 92/100 SECONDO
Meredith Celeste Sax I.C. “Archimede La Fata” Partinico 91/100 SECONDO

SEZ.V CAT. B

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Lombardo Virginia Violoncello Ist. Comp. Casteldaccia 96/100 PRIMO
Maugeri Daniel Chitarra I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO
Busciglio Arianna Maria Pianoforte I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 95/100 PRIMO
Impastato Giulia Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 95/100 PRIMO
Marsala Nathan Chitarra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO
Miceli Antonino Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO
Oliveri Giovanni Pianoforte I.C. “A. Manzoni” Bivona 95/100 PRIMO
Bonbace Ginevra Grazia Flauto I.C. “G. Paolo II” Belpasso 94/100 SECONDO
Candela Samuele Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 94/100 SECONDO
Giuffrida Alessia Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 94/100 SECONDO
Consolo Gemma Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 93/100 SECONDO
Ficarotta Michelle Violino I.C. “Archimede La Fata” Partinico 92/100 SECONDO
Tutino Emma Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 92/100 SECONDO
De Luca Amèlie Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 91/100 SECONDO
Raspante Matteo Chitarra I.C. “A. Manzoni” Bivona 91/100 SECONDO

SEZ.V CAT. C

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Russo Vincenzo Pianoforte I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 99/100 PRIMO
Amico Alessio Pianoforte I.C. “Balsamo” San Cataldo 98/100 PRIMO
Sgroi Beatrice Chitarra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 98/100 PRIMO
Barbaria Alberto Pianoforte I.C. “L. Radice” Palermo 96/100 PRIMO
Fantauzzo Filippo Chitarra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO
Greco Alice Pianoforte I.C. “Archimede La Fata” Partinico 96/100 PRIMO
Piazza Adele Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO
Davì Aurora Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO
De Gregorio Pietro Pianoforte I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO
Messina Raimondo Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO
Zappalà Marco Sax I.C. “G. Paolo II” Belpasso 95/100 PRIMO
De Cicco Ivan Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 94/100 SECONDO
Costa Raffaele Tromba I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 92/100 SECONDO
Gagliardo Francesco Tromba I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 92/100 SECONDO
Di Pisa Melissa Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO
Mustacchia Sofia Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO
Amato Clara Maria Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 91/100 SECONDO
Oliveri Annamaria Chitarra I.C. “A. Manzoni” Bivona 90/100 SECONDO
Sciascia Laura Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 90/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. A2

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Consolo Gemma Tutino Emma Duo Clarinetto I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 93/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. A4

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Russo Vincenzo Settecasi Celeste Pianoforte a quattro mani I. C. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 98/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B1

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Borsellino Calogero Gentile Giusy Linda Oliveri Maria Giovanna Miccichè Elisa Quartetto di Clarinetti I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 95/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B3

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Amato Clara Maria Di Pisa Melissa Messina Raimondo Mustacchia Sofia Piazza Adele Sciascia Laura Sestetto di Clarinetti I.C. “G. Garibaldi E. Contino Cattolica Eraclea 96/100 PRIMO

SEZ.VI CAT. B4

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Noto Eliana Cossentino Aurora Greco Alice Sgroi Beatrice Musica d’Insieme Violino – Pianoforte Chitarra – Sax I.C. “Archimede La Fata” Partinico 90/100 SECONDO

SEZ.VI CAT. D

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Ist. Comp. “Gela Butera” Orchestra Ist. Comp. “Gela Butera” 98/100 PRIMO
Ist. Comp. “G. Garibaldi” Cattolica Eraclea Orchestra I.C. “G. Garibaldi” E. Contino Cattolica Eraclea 94/100 SECONDO
Ist. Comp. “A. Manzoni” Bivona Orchestra I.C. “A. Manzoni” Bivona 93/100 SECONDO
Ist. Comp. “Archimede LaFata” Partinico Orchestra I.C. “Archimede La Fata” Partinico 90/100 SECONDO

SEZ.VII CAT. C

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Ist. Comp. “Giovanni Paolo II” Piano-Tavola Belpasso Orchestra I.C. “G. Paolo II” Belpasso 96/100 PRIMO
Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca Orchestra Ist. Comp. “A. Manzoni” Alessandria Della Rocca 94/100 SECONDO

SEZ.VIII CAT. A

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Farruggio Salvatore Leonardo Flauto Liceo Classico “Eschilo” Gela 95/100 PRIMO
Antonuccio Lorenzo Maria Flauto Liceo Classico “Eschilo” Gela 94/100 SECONDO
Messina Jasmine Emanuela Violino I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 94/100 SECONDO
Bruno Sofia Flauto I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 93/100 SECONDO
Bellanca Silvio Antonio Flauto I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 92/100 SECONDO

SEZ.VIII CAT. A1

NOME STRUMENTO PROVENIENZA VOTAZIONE PREMIO
Maira Martina Maria Violino I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 95/100 PRIMO
Marchese Aurora Flauto I.I.S.S. Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Caltanissetta 94/100 SECONDO

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