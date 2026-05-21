Nuovi Giochi della Gioventù, al via le competizioni nazionali a Roma: sono 59 le istituzioni scolastiche siciliane che si misureranno in dieci diverse discipline

La scuola siciliana si prepara ad affrontare la fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù per l’anno scolastico 2025-2026 (in attuazione della Legge 41 del 25 marzo 2025). Le competizioni sportive si svolgeranno a Roma da martedì 26 a venerdì 29 maggio dove si sfideranno i migliori giovani talenti sportivi provenienti da tutte le regioni del Paese. La cerimonia di apertura avverrà a piazza del Popolo, le premiazioni degli atleti si svolgeranno allo Stadio Olimpico dalle 9 alle 13 di venerdì 29.Dopo aver superato con successo le sfide provinciali e regionali, i giovani atleti siciliani sono pronti a rappresentare l’Isola sul più prestigioso palcoscenico studentesco italiano.La delegazione siciliana è formata da studentesse e studenti di 59 istituzioni scolastiche di primo e secondo grado delle nove province siciliane, vincitori delle selezioni regionali in dieci discipline sportive: calcio a 5, pallamano, rugby-tag, badminton e parabadminton, pallacanestro e baskin, pallavolo e sitting volley, atletica leggera e nuoto.Il coordinamento della delegazione siciliana costituita da circa 350 persone è affidato alla professoressa Claudia Galassi, coordinatrice dell’Ufficio di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.In linea con lo spirito educativo dei Nuovi Giochi della Gioventù, anche nelle finali nella Capitale verrà data massima centralità al prestigioso premio Fair Paly. Un riconoscimento previsto dal regolamento e destinato alle studentesse e studenti che si distingueranno per lealtà, rispetto degli avversari e correttezza.