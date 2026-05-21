Caltanissetta. Anziani e salute, confronto e riflessioni al convegno della Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena

Si è svolto a Caktanissetta, presso i locali della Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena, un interessante convegno dedicato al tema “La salute della persona anziana, un investimento per il futuro”, un momento di confronto e approfondimento su una questione di grande attualità che coinvolge una fascia sempre più ampia della popolazione.

Ad aprire e presiedere l’incontro è stato il Cav. Rosario Scancarello, che nel suo intervento ha posto l’attenzione sull’importanza dell’argomento affrontato, evidenziando come la salute degli anziani rappresenti oggi una priorità sociale e un tema che riguarda da vicino il quotidiano della popolazione.

Nel corso dell’iniziativa, il dottor Giuseppe Pastorello ha approfondito il tema dei livelli essenziali di assistenza, soffermandosi in particolare sulle problematiche legate alle liste d’attesa e sulle criticità che spesso incidono sulla tempestività delle cure e sull’accesso ai servizi sanitari.

Il dottor Michele Rizzo ha invece affrontato il tema dell’integrazione tra ospedale e territorio, sottolineando l’importanza di una rete sanitaria sempre più efficiente e coordinata, capace di garantire continuità assistenziale e una presa in carico completa del paziente.

Numerosi gli interventi e le domande da parte dei partecipanti, che hanno animato il dibattito con riflessioni e contributi, arricchendo ulteriormente il confronto e contribuendo alla positiva riuscita dell’iniziativa, confermando l’interesse e l’attenzione verso temi che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone.