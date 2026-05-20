Caltanissetta, 80° anniversario del voto alle donne: il 26 maggio l’evento “Libere di scegliere” organizzato dal Cpo Avvocati in sinergia con la Scuola Forense Nissena “G. Alessi”

In occasione dell’80° anniversario del voto alle donne in Italia, il Comitato Pari Opportunità (CPO) presso il COA di Caltanissetta e la fondazione Scuola Forense Nissena “G. Alessi”, promuovono un importante incontro di studio e riflessione intitolato “Libere di scegliere – 80 anni di democrazia, memoria, diritti e partecipazione”. L’evento si terrà martedì 26 maggio 2026, a partire dalle ore 15:30, presso l’Aula Magna del Tribunale di Caltanissetta. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra le istituzioni forensi del territorio con l’obiettivo di celebrare una pietra miliare della storia democratica nazionale, analizzando le conquiste civili e i diritti politici legati al suffragio universale femminile, senza trascurare le sfide attuali e la costante tutela dei principi di parità e partecipazione. L’incontro vedrà l’intervento di illustri rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura e del mondo accademico, che offriranno una panoramica multidisciplinare – storica, giuridica e sociale – sull’evoluzione del ruolo della donna nelle istituzioni e nella società civile nel corso degli ultimi ottant’anni. L’evento rappresenta un momento centrale di formazione e confronto per tutta la cittadinanza e per la comunità giuridica locale, invitata a partecipare a un significativo momento di memoria e dibattito sui diritti costituzionali.

L’evento vedrà i saluti istituzionali di S. E. Domenica Motta, Presidente Corte d’Appello di Caltanissetta; di Alfredo Saia, Presidente Ordine degli Avvocati di Caltanissetta; di Giacoma Difrancesco, membro CdA Scuola Forense Nissena; di Salvatore Saia, Presidente presso il COA di Caltanissetta.A moderare l’incontro sarà Laura Attenasio, segretaria Cpo presso il COA di Caltanissetta, e interverranno: Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte di Cassazione; Sergio Iacona, Presidente Scuola Forense Nissena; Sonia Zaccaria, docente Storia e Filosofia al Liceo “A. Volta”.