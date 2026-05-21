Basket giovanile. L’Invicta Under 15 chiude il campionato al primo posto, ma per differenza canestri di 7 punti non va alle Final Four

L’Invicta 93Cento U15 chiude il campionato al primo posto a pari merito con Ideal Gela, entrambe con due sole sconfitte in 22 partite disputate. A determinare l’accesso alle Final Four è però la differenza canestri nello scontro diretto, che premia la formazione gelese per un margine di appena 7 punti.

Al di là del verdetto finale, resta una stagione di altissimo livello per il gruppo guidato da coach Cordova e Mulè, insieme al preparatore fisico La Malfa. I numeri parlano chiaro: 20 vittorie e appena 2 sconfitte, a testimonianza di un percorso solido e continuo.

La chiusura del campionato è arrivata nel migliore dei modi, con il successo casalingo contro Avola, che ha sancito anche l’imbattibilità interna dei nisseni. Un dato significativo, che conferma la crescita costante della squadra nel corso della stagione.

Non è mai mancata la vicinanza e l’affetto all’interno del gruppo, unito anche dal ricordo di Francesco, compagno di squadra sempre vivo nella memoria di tutti e che continuerà a essere parte di questo percorso, nel cuore di ogni ragazzo.

Progressi tecnici e maturità di gioco sono stati il risultato del lavoro quotidiano e del sacrificio di tutti i ragazzi, protagonisti di un cammino che va oltre il semplice risultato finale.

Questo il roster completo dell’Invicta 93Cento U15: Ciulla Cristiano, Pisella Manuel, Maniscalco Gabriele, Pastorello Giuseppe, Sciabbarrasi Riccardo, Nicoletti Alfredo, Taschetti Elia, Intilla Nicolò, Alù Edoardo, Fiamma Mattia, Bonelli Mattia, Calvino Cristian, Mardi Rayan.

La società e il presidente Terrana possono guardare al futuro con fiducia: le basi costruite quest’anno rappresentano un punto di partenza importante per le prossime stagioni.