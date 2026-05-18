Alla Nissa si lavora al ripescaggio in Lega Pro: istituita task force per adeguare lo stadio “Tomaselli” ai parametri di sicurezza

CALTANISSETTA. Si è svolto stamani un incontro alla presenza del Prefetto, del Questore e delle autorità di pubblica sicurezza avente come tematica quella dell’adeguamento dello stadio cittadino alla Serie C. Un incontro che è stato fatto anche alla luce della manifestata volontà del presidente Luca Giovannone di presentare istanza di ripescaggio in Lega Pro per la Nissa.

Nel corso dell’incontro è stata costituita una task force operativa avente l’obiettivo di definire e completare in tempi brevi tutti gli interventi necessari per rendere l’impianto del “Tomaselli” conforme agli standard richiesti dalla Lega Pro.

Tra i presenti, oltre al Prefetto, al Questore e altri rappresentanti delle forze dell’ordine, c’erano anche il presidente Luca Giovannone, i ddirigenti della Nissa, il sindaco Walter Tesauro e l’assessore allo Sport Toti Petrantoni. Confermata la massima collaborazione istituzionale per consentire alla città di farsi trovare pronta in prospettiva di quello che potrebbe essere un traguardo importante come l’approdo della Nissa in Lega Pro.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di collaborare e interagire tra le parti in modo che non venga lasciato nulla di intentato in vista di un possibile ripescaggio della Nissa in Lega Pro.

L’obiettivo è fare prima possibile ad adeguare lo stadio comunale “Marco Tomaselli” alle normative nazionali in materia di sicurezza. Nel frattempo pare che le possibilità della Nissa di ottenere un ripescaggio sarebbero parecchie. Si parla di un possibile terzo posto che la società biancoscudata occuperebbe nella classifica dei ripescaggi, anche se si tratta al momento di stime e ipotesi che attendono di essere suffragate dai fatti e dai dati concreti riferiti ad ogni società che farà richiesta di ripescaggio.

Ad ogni modo la Nissa è intenzionata a chiedere il ripescaggio ed è decisa a porre in essere quanto nelle sue possibilità pur di riuscire a centrare questo importante obiettivo.