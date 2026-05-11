2° Festival di Scacchi “Città di San Cataldo”: vince Giuseppe Fabiano

SAN CATALDO. Si è chiusa con grande entusiasmo la seconda edizione del Festival di Scacchi “Città di San Cataldo”, manifestazione che per tre giorni ha trasformato la Sala Borsellino del Comune in un vivace punto d’incontro per appassionati e agonisti provenienti da tutta la Sicilia e anche da altre regioni italiane.

Inserito nel clima delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono San Cataldo, il torneo ha rappresentato non soltanto un importante momento sportivo, ma anche un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio. La manifestazione ha infatti contribuito ad arricchire il programma dei festeggiamenti patronali, unendo cultura, tradizione e sport in un evento capace di coinvolgere appassionati di tutte le età.

L’evento, organizzato dall’ASD L’Alfiere, ha fatto registrare la partecipazione di 34 giocatori: a conquistare il primo posto nell’Open A è stato il Maestro FIDE Giuseppe Fabiano, autore di una prova convincente chiusa con 4 punti su 5. Alle sue spalle si è classificato Salvatore Cullè di Gela, protagonista anch’egli di un torneo di alto profilo, mentre il terzo gradino del podio è andato a Dario Salafia di Catania.

Questi i piazzamenti finali delle varie categorie:

Open A

• 1° Giuseppe Fabiano (FG)

• 2° Salvatore Cullè (CL)

• 3° Dario Salafia (CT)

• Miglior Under 16: Luigi Picone Chiodo (AG)

Open B

• 1° Stefano Mattia Motta (CT)

• 2° Marcello Ritondo (TP)

• 3° Nicolò D’Ignoti (CT)

• Miglior Under 16: Luigi Picone Chiodo (AG)

• Miglior Over 60: Flavio Terenzi (CL)

Open C

• 1° Rosario Alberio (CT)

• 2° Lorenzo Lo Conte (CL)

• 3° Dario Bonfante (CL)

• Miglior Under 16: Leonardo Lo Conte (CL)

• Miglior Over 60: Fausto Gallo (BL)

• Miglior NC: Alessio Greco (CL)

Fondamentale il supporto delle realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: l’Amministrazione Comunale di San Cataldo, la BCC Toniolo e San Michele e Birro22a, partner che hanno sostenuto concretamente l’iniziativa. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ASD L’Alfiere, Angelo Calamera, che al termine della manifestazione ha ringraziato partecipanti, collaboratori e sostenitori, dando già appuntamento alla prossima edizione del festival, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più ricco e partecipato.