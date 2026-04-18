Trovato con 1,2 chili di cocaina e oltre 400 munizioni, giovane arrestato dalla Polizia nell’Agrigentino

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento la Polizia di Stato ha arrestato a Palma di Montechiaro un giovane disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione e in un immobile rurale nella sua disponibilità a Naro, gli agenti hanno trovato oltre 1,2 chili di cocaina, suddivisa in otto involucri, 407 munizioni di diverso calibro illegalmente detenute e 8.650 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a numerosi cellulari e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato in flagranza e dopo la convalida dell’arresto sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. (Loc/Adnkronos)