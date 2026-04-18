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Recuperato alpinista ferito sul monte Monaco a San Vito Lo Capo

Redazione 3

Recuperato alpinista ferito sul monte Monaco a San Vito Lo Capo

Sab, 18/04/2026 - 10:02

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Si è conclusa positivamente una complessa operazione di soccorso sul monte Monaco, dove un alpinista polacco è rimasto ferito a una caviglia durante la scalata lungo la ‘via delle Punte’. L’uomo faceva parte di un gruppo composto da due cordate di connazionali impegnate nella salita della parete. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. L’intervento di recupero è stato eseguito dal Soccorso alpino e speleologico siciliano dell’equipaggio di in elicottero HH-139B dell’aeronautica militare decollato da Trapani-Birgi. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Trapani per le cure del caso (ANSA).

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