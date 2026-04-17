Gela, Caltaqua avvia i lavori per il completamento della rete fognaria di Manfria

Sono concretamente iniziati la scorsa settimana i lavori del progetto “Completamento della rete fognaria in zona Manfria” – ID 60, avviati a seguito di apposita ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale.

L’intervento interessa la frazione costiera di Manfria, a ovest del centro urbano di Gela, un’area caratterizzata da una forte presenza residenziale e turistica che, al termine dei lavori, potrà beneficiare di un sistema di collettamento moderno, efficiente e pienamente conforme alle normative europee.

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Il primo stralcio esecutivo, della durata complessiva di circa 24 mesi, è stato finanziato dalla Regione Siciliana per un importo pari a 3.323.500 euro e comprende la realizzazione della nuova rete fognaria, dei collettori principali e secondari, degli impianti di sollevamento e del collegamento finale verso la stazione di sollevamento prevista e realizzata con il progetto denominato ID107.

Con la conclusione dei lavori, la frazione di Manfria sarà dotata di un sistema fognario efficiente e sicuro, capace di convogliare correttamente i reflui verso l’impianto di depurazione di Macchitella, oggetto di un intervento di potenziamento che allo stato è in fase conclusiva e che consentirà di ricevere e trattare a norma di legge i reflui provenienti da Manfria.

Ciò consentirà di eliminare gli scarichi non controllati, migliorare la qualità ambientale della fascia costiera e tutelare la salute pubblica. L’intervento porterà benefici diretti ai residenti, alle attività turistiche e all’intero ecosistema costiero.

Oggi si sono recati sui luoghi il Sindaco di Gela e Presidente dell’ATI Terenziano Di Stefano , rappresentanti dell’Amministrazione e della politica, insieme all’Amministratore Delegato di Caltaqua Andrea Gallè per verificare l’avanzamento dei lavori.

Soddisfazione nelle parole del Sindaco di Gela: “L’avvio di questi lavori rappresenta un atto storico per Manfria. Per troppi anni questa comunità ha atteso un’infrastruttura essenziale per vivere in condizioni di piena normalità. Oggi possiamo finalmente dire che Manfria compie un passo decisivo verso un futuro più ordinato, più moderno e rispettoso dell’ambiente.

Questo risultato è il frutto di un enorme lavoro di squadra: istituzioni, uffici tecnici, Regione Siciliana e gestore del servizio idrico hanno operato con determinazione e responsabilità per superare ostacoli burocratici e tecnici. È la dimostrazione che quando si lavora insieme, con visione e concretezza, si possono raggiungere traguardi importanti per il territorio e per i cittadini.”

L’Amministratore Delegato di Caltaqua ha confermato l’impegno della società nel rafforzare e modernizzare le infrastrutture idriche e fognarie del territorio, operando con responsabilità, visione e impegno, in piena sinergia con l’Amministrazione, con l’ATI e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. Ogni intervento rappresenta un passo concreto verso un servizio più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze delle comunità servite e certamente la rete fognaria di Manfria rappresenta un’opera essenziale per lo sviluppo di questa importante zona turistica, con ricadute molto positive per l’ambiente e per i cittadini.