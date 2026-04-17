Niscemi, pagati i contributi straordinari della Regione a 56 imprese per più di 970 mila euro

Sono stati erogati e sono già nelle disponibilità degli imprenditori i primi 56 contributi straordinari della Regione Siciliana per le aziende di Niscemi danneggiate dalla frana che ha interessato il territorio alla fine di gennaio. L’Irfis-FinSicilia, infatti, ha provveduto al pagamento delle richieste presentate nella cornice del primo bando delle Attività produttive, scaduto il 28 febbraio scorso, e ritenute ammissibili, per un totale di 971.316 euro. Il sostegno economico, fino a un massimo di ventimila euro per ciascuna impresa, è finalizzato alla immediata ripresa delle attività economiche interrotte a causa dell’evento franoso.Sono attualmente sospese, invece, in attesa del completamento della documentazione richiesta, le erogazioni del contributo per tre domande ritenute ammissibili, mentre altre quattro, presentate nell’ambito della proroga del bando al 10 aprile, sono attualmente in fase di valutazione da parte dell’assessorato regionale delle Attività produttive.