Caltanissetta. Gambino e M5S, asse sulla legalità: appello a etica e dignità delle istituzioni. Chieste le dimissioni di sindaco e presidente consiglio

Duro attacco dell’ex sindaco Roberto Gambino che, con una nota inviata agli organi di stampa, torna a chiedere le dimissioni del sindaco Walter Tesauro e del presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti. Una presa di posizione che si innesta sulle recenti vicende amministrative e che trova convergenza anche nella nota diffusa dal Movimento 5 Stelle cittadino.

Nel documento, Gambino richiama la comunicazione della Prefettura di Caltanissetta del 27 febbraio 2026 relativa all’adozione di una nuova informazione interdittiva antimafia nei confronti di una ditta operante nel settore ambientale con sede legale in città, oltre alla decisione del TAR Sicilia del 15 aprile 2026 che ha respinto la richiesta di sospensiva, confermando il provvedimento.

“Il quadro che emerge è particolarmente preoccupante per la città e per le sue istituzioni, alla luce degli elementi contenuti negli atti e dei collegamenti che sono stati evidenziati – dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino –. Non è più rinviabile un’assunzione di responsabilità politica chiara e netta”.



L’ex sindaco evidenzia quindi i collegamenti societari ricostruiti attraverso la visura camerale e richiama alcuni passaggi dell’ordinanza del TAR, nei quali si farebbe riferimento a elementi ritenuti rilevanti sotto il profilo della prevenzione antimafia, tra cui rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze economico-imprenditoriali.

Nel quadro delineato vengono inoltre citati ulteriori sviluppi giudiziari che, secondo Gambino, contribuirebbero a delineare una situazione amministrativa opaca, con conseguenze sull’immagine della città e sulla credibilità delle istituzioni.



“Per il rispetto della città e dei cittadini onesti è necessario un atto forte che restituisca dignità alle istituzioni – conclude Roberto Gambino –. È per questo che ribadiamo la richiesta di dimissioni e invitiamo il Consiglio comunale ad assumere una posizione chiara”.

Sulla stessa linea si colloca anche il Movimento 5 Stelle di Caltanissetta che, attraverso la rappresentante territoriale Lisa Faraci, ha diffuso una nota in cui si parla di un “atto di responsabilità istituzionale non più rinviabile”.

Nel comunicato, il gruppo territoriale richiama le vicende giudiziarie e amministrative emerse nelle ultime settimane e sottolinea come la permanenza ai vertici delle istituzioni cittadine di figure la cui attività imprenditoriale è stata oggetto di interdizione antimafia rischierebbe, secondo il Movimento, di compromettere la credibilità del Comune e l’immagine della comunità nissena.



“Per il bene della città, per tutelare la legalità e per restituire dignità alle istituzioni, chiediamo dimissioni immediate e scelte nette – conclude la responsabile territoriale del Movimento 5 Stelle Lisa Faraci –. Caltanissetta merita amministratori al di sopra di ogni sospetto”.

Le due prese di posizione, pur con linguaggi diversi, convergono su un fronte politico che richiama con forza i temi della legalità, dell’etica pubblica e della responsabilità istituzionale, riaprendo il confronto sul futuro dell’amministrazione cittadina.