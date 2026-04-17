Caltanissetta. II e V Commissione incontrano l’Amministrazione comunale e il Consorzio Universitario

La II e V commissione, presiedute rispettivamente dai consiglieri Arch. Fabrizio Di Dio e Dott. Alessandra Longo, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei locali di proprietà del Comune ma adibiti a sede universitaria, situati in via Re d’Italia e in via Real Maestranza, hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale e con i rappresentanti del Consorzio Universitario.

Erano presenti l’assessore ai lavori pubblici Ing. Calogero Adornetto, il Dirigente della II Direzione LLPP Dott. Giuseppe Tomasella, il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Ing. Gianluca Tumminelli, il componente del Comitato tecnico consultivo territoriale del Consorzio Universitario di Caltanissetta Arch. Andrea Milazzo e il Responsabile della sicurezza Dott. Piero Panepinto.

In riferimento ai locali di via Re d’Italia, fino a poco tempo fa utilizzati dal Centro provinciale istruzione adulti (CPIA) e da poco riassegnati al Consorzio Universitario, i consiglieri hanno chiesto chiarimenti in merito alla tempistica dei lavori di riqualificazione da eseguire e completare entro l’apertura del nuovo anno accademico.

In particolare, al fine di rendere il piano funzionale alle esigenze dell’Università, nel rispetto dei parametri dimensionali, funzionali e di sicurezza richiesti, sono necessari alcuni interventi edilizi ed impiantistici analoghi a quelli già realizzati al piano superiore.

In riferimento ai locali di via Real Maestranza i consiglieri hanno convenuto sulla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.