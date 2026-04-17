Sicilia, sparatorie tra due gruppi di giovani contrapposti: 6 arresti

Sei persone sono state arrestate dalla polizia di MESSINA per due sparatorie avvenute nel rione Camaro nel dicembre 2024 e legate a contrasti tra due gruppi di giovani legati a fazioni criminali locali e contrapposte. Delle sei persone indagate per porto illegale di armi da sparo in luogo pubblico, danneggiamento e minacce aggravati dall’uso delle armi, quattro sono finite in carcere e due agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I fatti risalgono alla notte del 7 dicembre 2024 quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone di un’abitazione nel rione Camaro. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire i contrasti tra due gruppi di giovani, legati a fazioni criminali locali. Una rivalità che avrebbe portato uno dei due gruppi ad organizzare una ”spedizione”, composta da due persone, nel corso della quale colpi di armi da fuoco sono stati sparati contro la casa di un membro del gruppo avverso. Da qui la vendetta: per ”pareggiare i conti”, l’altro gruppo avrebbe risposto con un commando di quattro persone che, la notte seguente, hanno sparato colpi contro l’abitazione di uno degli esponenti del primo gruppo