Calcio: Miccoli, “Maria Falcone fantastica nel comprendermi”

“Maria Falcone e’ stata fantastica quando ci siamo incontrati la prima volta. Io ero spaventato, non sapevo cosa aspettarmi, ma lo dovevo alla mia famiglia. Lei capi’ che ero li’ per chiederle scusa ma che le dovevo anche a mia moglie e ai miei figli. La sua capacita’ di comprensione e’ stata e’ stata fantastica”. Lo ha detto Fabrizio Miccoli, ex calciatore del Palermo durante la presentazione del libro a lui dedicato “Gloria e peccato di un campione”, alla Biblioteca Blu del Museo del Presente di Palermo.

“Colgo l’occasione per ringraziare Vincenzo Di Fresco e Maria Falcone per avermi accolto e, col tempo, avermi dato la loro amicizia – ha proseguito Miccoli -. E presentare qui oggi questo libro ne e’ la prova – ha spiegato -. Ero andato a trovare Vincenzo perche’ ogni volta che torno a Palermo passo per un saluto ed e’ stato in quella occasione che mi ha offerto ospitalita’ nel Museo del Presente per la presentazione del mio libro qui: per me e’ stato emozionante”.

Anche Vincenzo di Fresco e’ tornato con la memoria al giorno dell’incontro tra Fabrizio e Maria Falcone: “Una volta scontata la condanna, Fabrizio era un uomo libero, eppure, ha continuato a chiedere quell’incontro – ha ricordato Di Fresco -. A quel punto, ci siamo resi conto che la sua era un’esigenza profonda, qualcosa che sentiva dentro di se’: aveva bisogno di chiudere un cerchio che riguardava la sua vita. Ed e’ stato un momento toccante: oggi Fabrizio ha iniziato un nuovo percorso di vita e da qui in avanti la famiglia Falcone sara’ sempre al suo fianco”.

Al termine dell’incontro, Miccoli ha poi annunciato che il prossimo 26 di settembre fara’ una partita allo stadio Renzo Barbera di Palermo, un “addio al calcio che non ho mai potuto fare”. Una partita dove “spero che tanti ex colleghi, artisti e amici possano venire. Il ricavato andra’ devoluto alla Fondazione Falcone”, ha aggiunto