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Suicidio di 23enne siciliana, aveva annunciato laurea ma non risultava più iscritta

Redazione

Suicidio di 23enne siciliana, aveva annunciato laurea ma non risultava più iscritta

Ven, 17/04/2026 - 16:36

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Una ragazza di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta ieri mattina riversa a terra nell’androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, originaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all’università dal 2024.

I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale.

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