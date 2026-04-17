“Per un nuovo metodo politico. Il territorio di Gela e il suo risanamento in un’ottica mediterranea”, il 18 aprile un convegno promosso da Officina Democratica di Catania

Si terrà domani, sabato 18 aprile 2025, alle ore 10.30, presso il Polo Universitario “Eschilo” – Corso Vittorio Emanuele 197, Gela – il convegno “Per un nuovo metodo politico. Il territorio di Gela e il suo risanamento in un’ottica mediterranea”, organizzato da Officina Democratica di Catania.L’iniziativa nasce da una riflessione profonda e urgente sulle questioni del territorio, oggi di grande attualità. Non solo nel significato di spazio vitale e di convivenza pacifica, ma anche in quello più concreto di suolo. Nessuno meglio di chi vive in questa parte della Sicilia conosce la portata di tale sfida.Il convegno intende mettere a fuoco la connessione tra spazio sociale ed economico degradato e fragilità del suolo: il suolo va curato come condizione prioritaria per una vita sociale ed economica dignitosa. Una consapevolezza che è mancata in questi anni – talvolta in modo non del tutto incolpevole, come la cronaca giudiziaria recente ci ricorda. Da qui l’appello a un risveglio culturale capace di cogliere quella connessione essenziale, prima di ogni altra cosa. I relatori: Nicola Martello, Giulia De Iorio, Maurizio Caserta.