Niscemi, Schifani sui contributi straordinari alle imprese: «Tuteliamo economia locale e restituiamo normalità»

«Come avevamo promesso, abbiamo agito velocemente per garantire liquidità immediata alle aziende di Niscemi. Così, potranno ripartire quanto prima con le loro attività. L’obiettivo è non solo quello di tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo dell’economia locale, ma anche restituire una dose di normalità a un territorio ferito. Desidero ringraziare l’assessorato delle Attività produttive e l’Irfis per l’efficienza dimostrata nella gestione delle domande presentate e nell’erogazione delle risorse. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, assicurando il completamento delle procedure in corso e il massimo supporto alle imprese che stanno ancora affrontando le conseguenze dell’evento». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l’avvenuta erogazione dei primi contributi straordinari alle imprese di Niscemi.