Palmina Lo Re abbraccia Cateno De Luca e “Sud chiama Nord” ufficializza il pieno sostegno al candidato sindaco Giuseppe Ippolito

​SANTA CATERINA VILLARMOSA – Si rafforza l’alleanza a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Ippolito in vista delle imminenti elezioni comunali di maggio. “Sud Chiama Nord”, il partito fondato dall’On. Cateno De Luca, mette radici nel comune nisseno ufficializzando il proprio supporto al primo cittadino e annunciando la candidatura dell’attuale Assessore all’Istruzione Cultura e Servizi Sociali Palmina Lo Re, al Consiglio Comunale. La decisione, maturata di concerto con i vertici del partito, punta a un obiettivo strategico: garantire la continuità della virtuosa azione amministrativa portata avanti negli ultimi cinque anni dall’amministrazione Ippolito. La convergenza sul nome del sindaco uscente ha incassato il pieno benestare della dirigenza di Sud Chiama Nord: dal Segretario Regionale Danilo Lo Giudice alla Presidente Nazionale Laura Castelli, supportati sul territorio dal Coordinatore Provinciale Angelo Bellina e dal Responsabile per l’area del “Vallone”, Andrea Alessi. A suggellare l’alleanza è la presenza diretta del partito all’interno della lista civica del sindaco. A darne l’annuncio è il coordinatore provinciale Angelo Bellina: “All’interno della lista a supporto di Giuseppe Ippolito è presente Palmina Lo Re, nostra candidata al Consiglio Comunale, da anni tesserata a Sud Chiama Nord, ha sempre simpatizzato per Cateno De Luca. Insegnante e persona molto stimata in città, sarà la referente politica dell’On. Cateno De Luca a Santa Caterina Villarmosa. Avrà il delicato compito di far crescere il partito aggregando forze sane in vista delle elezioni”. ​La neo-candidata ha spiegato così la sua scelta: “Ho deciso di aderire a Sud Chiama Nord per le qualità umane e la grande capacità politica di Cateno De Luca, che ha dimostrato di saper ben amministrare i Comuni nei quali è stato Sindaco. Un buon esempio da seguire e sostenere. Sono grata per il lavoro che la dirigenza sta svolgendo in tutta la Sicilia e per l’amicizia e la stima che mi lega ai referenti provinciali Bellina e Alessi”. ​Un ingresso salutato con entusiasmo dai vertici del partito. De Luca, Lo Giudice e Castelli hanno dichiarato di accogliere l’assessore “a braccia aperte nella famiglia di Sud Chiama Nord”, sottolineando come il suo entusiasmo e la sua capacità professionale saranno molto utili per la crescita del movimento in tutto il territorio provinciale. ​La campagna elettorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane con la visita ufficiale dello stesso Cateno De Luca, che farà tappa a Santa Caterina Villarmosa per sostenere personalmente il candidato Sindaco Ippolito e l’assessore Lo Re. ​L’impegno di Sud Chiama Nord, tuttavia, guarda già oltre le consultazioni di maggio. Come anticipato da Angelo Bellina, ad elezioni concluse verrà organizzata un’assemblea provinciale a San Cataldo, insieme al referente cittadino Valerio Ferrara e con la partecipazione di Cateno De Luca, per strutturare il partito in vista delle future sfide elettorali regionali e nazionali