Sicilia, Tamajo: “Sostegno concreto a strumenti innovativi per accesso a credito”

“La Regione Siciliana sostiene con convinzione iniziative capaci di semplificare e rendere più rapido l’accesso al credito per le imprese. Il lavoro avviato da Artigiancredito insieme a Cna Palermo va in questa direzione, con un approccio innovativo e vicino alle esigenze reali del tessuto produttivo”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine dell’incontro con il presidente di Artigiancredito, Fabio Petri che si è tenuto nel capoluogo siciliano. Nel corso del confronto, si legge in una nota, è stato ribadito il sostegno al progetto e confermato l’accreditamento con Irfis, passaggio ritenuto strategico per rafforzare gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese siciliane. A pochi mesi dall’avvio operativo, il modello adottato, fortemente orientato al digitale, sta già mostrando risultati significativi, con tempi di lavorazione ridotti e una crescente adesione da parte delle imprese del territorio. “L’obiettivo della Regione – ha aggiunto Tamajo – è favorire un ecosistema efficiente, capace di sostenere crescita, investimenti e occupazione. In questo percorso, la collaborazione con realtà come Cna Palermo e Artigiancredito rappresenta un valore aggiunto”. Il progetto prevede un progressivo ampliamento sul territorio regionale e l’introduzione di nuovi strumenti finanziari, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e moderno il sistema del credito in Sicilia. (ANSA).