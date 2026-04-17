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Apicoltura, al via a San Cataldo il corso base con il maestro dell’Ape Nera Sicula Carlo Amodeo

Redazione

Apicoltura, al via a San Cataldo il corso base con il maestro dell’Ape Nera Sicula Carlo Amodeo

Ven, 17/04/2026 - 23:50

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Un percorso formativo dedicato alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità e allo sviluppo di un’apicoltura sempre più consapevole e professionale. Sabato 18 aprile 2026 prenderà il via a San Cataldo un corso base di apicoltura rivolto ad appassionati, aspiranti apicoltori e operatori del settore, con l’obiettivo di fornire competenze concrete e aggiornate per la gestione degli apiari.
L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività a sostegno dell’apicoltura nel territorio regionale, si svolgerà presso Apicoltura Scifo, in contrada Niscima, e vedrà come docente Carlo Amodeo, tra i più autorevoli allevatori dell’Ape Nera Sicula, sottospecie autoctona simbolo della biodiversità isolana.


Il corso nasce dalla crescente necessità di salvaguardare gli ecosistemi naturali e sostenere il ruolo fondamentale delle api nel processo di impollinazione, elemento chiave per la sopravvivenza delle specie e per l’equilibrio ambientale. In questo contesto, la formazione rappresenta uno strumento essenziale per avvicinare nuovi operatori al settore e per qualificare ulteriormente chi già svolge attività apistica.
Durante il percorso, i partecipanti acquisiranno le basi tecnico-scientifiche necessarie per una gestione corretta dell’apiario, partendo dalla conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’ape fino alla comprensione del funzionamento dell’alveare come un vero e proprio superorganismo. Ampio spazio sarà dedicato anche alle tecniche pratiche, dalla creazione dell’apiario alla raccolta del miele, con particolare attenzione ai metodi rispettosi dell’ambiente e del benessere delle api.
Non mancheranno approfondimenti sulle principali avversità che possono colpire le colonie e sui sistemi di difesa, privilegiando approcci biologici e biodinamici. Il corso affronterà inoltre gli aspetti normativi legati alla sicurezza alimentare, le tecniche di produzione del miele e degli altri prodotti dell’alveare, nonché le strategie di promozione e commercializzazione.


L’obiettivo finale è quello di formare apicoltori consapevoli, capaci di operare in maniera etica e sostenibile, contribuendo attivamente alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione dell’Ape Nera Sicula, patrimonio naturale di grande valore per il territorio.

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