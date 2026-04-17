Caltanissetta, il sindaco Tesauro replica a Gambino: “Richieste di dimissioni strumentali, difendiamo con i fatti l’azione amministrativa”

Botta e risposta sul piano politico a Caltanissetta, dove alle richieste di dimissioni avanzate dall’ex sindaco Roberto Gambino replica il primo cittadino Walter Tesauro, che rivendica l’operato dell’amministrazione e respinge le accuse.

A fronte della richiesta di dimissioni avanzata dall’ex sindaco Roberto Gambino attraverso una nota inviata agli organi di stampa, il sindaco Walter Tesauro interviene con una replica istituzionale, riportando il confronto su un piano esclusivamente politico e amministrativo e ribadendo la difesa dell’operato proprio e della sua amministrazione.

“Le dichiarazioni del consigliere Gambino, contenute in una nota ufficiale con cui vengono richieste le mie dimissioni, confermano un modo di fare politica basato su attacchi personali ed infondati – dichiara il primo cittadino Walter Tesauro –. Si tratta di richieste ripetitive e ormai prive di contenuto politico ed oserei dire noiose ,che risultano francamente poco credibili. Non entro nel merito di vicende che non riguardano l’azione di questa amministrazione Comunale , ma respingo con fermezza ogni tentativo di accostare fatti decisamente estranei alla mia amministrazione e alla mia persona”.

Il sindaco sottolinea con decisione , il lavoro che porta avanti questa amministrazione , rivendicando la coerenza e la correttezza dell’azione di governo della città. “Gambino continua a non parlare dei temi che riguardano la città, limitandosi a chiedere dimissioni senza avanzare alcuna proposta concreta che peraltro non è avvenuto nemmeno durante la sua sindacatura – dichiara il primo cittadino Walter Tesauro –. L’attività amministrativa, al contrario, prosegue con forza e determinazione nell’interesse dei cittadini, grazie al lavoro quotidiano di una squadra che opera con responsabilità e dedizione. Sono risultati e impegni che i nisseni conoscono bene e che rappresentano la risposta più concreta a ogni tentativo di delegittimazione”.

Il sindaco richiama quindi anche il legame con il territorio: “Da palermitano, Gambino dovrebbe forse dimostrare una maggiore attenzione e sensibilità verso le dinamiche e i bisogni della nostra comunità nissena – prosegue il sindaco Walter Tesauro –. Noi siamo profondamente legati alla nostra terra e lavoriamo ogni giorno, con impegno e responsabilità, per cercare di migliorarla: è questo il metro con cui i cittadini giudicano l’azione amministrativa”.

Infine, il riferimento alla dimensione politica più ampia: “Appare evidente che certi attacchi si inseriscono in una dinamica che guarda anche a future scadenze elettorali – conclude il sindaco Walter Tesauro –. Ma non è certo attraverso polemiche e richieste di dimissioni ripetitive che si costruisce un consenso serio, né tantomeno una credibile proposta per il futuro. Caltanissetta merita rispetto, serietà e un confronto basato sui fatti”.