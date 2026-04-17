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Trapani, bus Autoservizi Salemi a fuoco vicino lo svincolo dell’A29

Redazione 3

Trapani, bus Autoservizi Salemi a fuoco vicino lo svincolo dell’A29

Ven, 17/04/2026 - 12:18

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Tanta paura ma nessun ferito, ad esclusione di una contusione, per i passeggeri di un autobus delle autolinee Autoservizi Salemi che ieri pomeriggio ha preso fuoco nei pressi dello svincolo autostradale dell’A29 a Gibellina, in provincia di Trapani, poco distante da un distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. I passeggeri sono scesi prima che le fiamme distruggessero completamente il mezzo. (Dire)

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