Caltanissetta, Bilancio Partecipativo 2026: le aree tematiche scelte dai cittadini

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che si è conclusa la prima fase dell’iter che porterà all’utilizzo dei fondi del Bilancio Partecipativo. A seguito delle votazioni, avvenute sia online sia in presenza, le aree tematiche che hanno ottenuto maggiori preferenze sono:- ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE- POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI- RIGENERAZIONE URBANA

“Il Bilancio partecipativo è un’opportunità che viene messa a disposizione dei cittadini per poter ideare, pianificare e realizzare un progetto finanziato con i fondi pubblici e destinato alla collettività – ha spiegato l’assessore Ermanno Pasqualino -. Si tratta di un’importantissima forma di democrazia oltre che di un’occasione per poter realizzare qualcosa di utile per la nostra città e i suoi abitanti. Ed è proprio per dare voce al maggior numero di abitanti che le votazioni sono aperte a tutti i cittadini residenti a Caltanissetta con età minima di 16 anni. Non bisogna aspettare la maggiore età per poter iniziare a partecipare alla vita civica. Bisogna sentirsi protagonisti dei propri spazi e fautori del cambiamento sociale, culturale, economico e umano”.

Nei prossimi giorni verrà avviata la Fase 2 relativa alla presentazione proposte progettuali del cittadino. “Ai cittadini voglio rivolgere un appello – ha concluso l’assessore Pasqualino – mettetevi in discussione, abbiate il coraggio di chiedere, proporre e, soprattutto, costruire una realtà migliore. Siate protagonisti attivi con le idee ma anche, semplicemente, con il voto al progetto che voi riterrete più fruttuoso”.