Caltanissetta, Fratelli d’Italia respinge con fermezza le insinuazioni sul presidente del consiglio: “Solito copione, metodo irresponsabile”

Nel clima di acceso confronto politico che attraversa la scena cittadina, interviene anche Fratelli d’Italia con una nota dai toni netti, volta a respingere le accuse contenute nel recente intervento dell’ex sindaco Roberto Gambino. Il partito prende posizione su una vicenda che ha alimentato il dibattito pubblico, richiamando l’esigenza di riportare il confronto su un piano di correttezza istituzionale e rispetto personale. Un intervento che si inserisce in una fase delicata, segnata da contrapposizioni sempre più marcate e da un crescente livello di tensione politica. Di seguito la nota di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia respinge con fermezza le gravissime insinuazioni, le offese personali e le strumentalizzazioni politiche contenute nel comunicato diffuso dal Consigliere Comunale Roberto Gambino nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti.

Ancora una volta assistiamo al solito copione di chi, privo di argomenti politici e incapace di confrontarsi sul merito delle questioni che riguardano la città, tenta di utilizzare vicende complesse e delicate per colpire l’avversario politico con metodi irresponsabili e che si qualificano da soli.

È bene ricordare un fatto semplice e incontestabile: il rapporto di parentela richiamato strumentalmente da Gambino esiste da sempre ed è noto da sempre. Eppure, in ben 17 anni di attività politica e istituzionale, Gianluca Bruzzaniti ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e oggi di Presidente del Consiglio Comunale senza che mai**,** diciamo mai, sia emersa la minima ombra di ingerenza malavitosa nelle istituzioni cittadine, né tantomeno nella sua vita privata, professionale o pubblica.

La sua storia politica è sotto gli occhi di tutti: cristallina, limpida, trasparente e scevra da qualsiasi forma di collusione o contiguità mafiosa**.** In questi anni Gianluca Bruzzaniti ha servito la città con serietà, equilibrio istituzionale e senso del dovere, mettendo sempre al primo posto l’interesse di Caltanissetta e della Collettività Nissena prodigandosi con costanza e impegno.

Per questo riteniamo l’attacco di Gambino non solo infondato, ma strumentale e profondamente scorretto sul piano politico e umano**:** un tentativo di gettare fango su un uomo perbene e su un rappresentante delle istituzioni soltanto per ricavarne qualche titolo di giornale e qualche consenso di parte.

Chi ha amministrato la città lasciandola in condizioni difficili oggi prova a nascondere i propri fallimenti dietro campagne di stampa senza costrutto e solo volte a gettare discredito gratuito e richieste di dimissioni costruite sul nulla. È il segno evidente di un oppositore che fonda la sua azione in assenza di idee, senza proposte e senza rispetto delle persone, solo con fine propagandistico.

Fratelli d’Italia ribadisce piena fiducia nel Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, nella sua onorabilità, nella sua correttezza e nel lavoro che quotidianamente svolge al servizio della comunità nissena.

A Gambino diciamo con chiarezza: le istituzioni meritano rispetto, la lotta alla mafia merita rispetto apprezzandosene sempre la serietà e non propaganda, e la dignità delle persone non può essere sacrificata sull’altare dello scontro politico.

Noi continueremo a lavorare per Caltanissetta, mentre altri continueranno a vivere di rancore, insinuazioni e polemiche sterili.

Fratelli d’Italia – Caltanissetta