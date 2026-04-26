Torneo delle Regioni di futsal: nella 2^ giornata perde la Rappresentativa siciliana Under 15, vince invece la Femminile

La seconda giornata del Torneo delle Regioni 2026 di futsal nel Lazio continua a regalare grandi emozioni per le Rappresentative siciliane. Bilancio della giornata in agrodolce: vittoria importante e che fa morale per la Femminile e che lascia uno spiraglio di speranza in chiave qualificazione, pareggio per la Juniores e sconfitta, invece, per i Giovanissimi.

Under 19

Under 15. Sconfitta per la Sicilia che cede per 5-3 al cospetto di una ottima Puglia. Non è mancato lo spettacolo e le emozioni: per i siciliani le reti sono state siglate dal portiere Maravigna (Meta Catania) con un rinvio direttamente dalla sua metà campo, Duecento (Real Phoenix) e Marrix (Fulgentissima).

Under 15

L’analisi del tecnico Leo Curreri. “Una partita dalle due facce: nel primo tempo siamo stati bravi noi a sfruttare al meglio le occasioni; nella ripresa la Puglia ci ha creduto di più e gli va dato merito che è riuscita a recuperare dal 2-3 al 5-3 – sottolinea il tecnico originario di Sciacca -. Noi abbiamo accusato il colpo e un po’ di fatica. Questo non deve farci scoraggiare, perché domani abbiamo un’altra importante partita con Bolzano e cercheremo di centrare la qualificazione”.

Under 17. La selezione guidata da Marcello Lo Porto ha osservato un turno di riposo. Tornerà regolarmente in campo domani nella sfida decisiva con la Puglia.

Femminile. Grinta, cuore e determinazione sono stati gli ingredienti principali che hanno permesso alle ragazze della Rappresentativa siciliana di superare con il punteggio di 7-4 le parietà pugliesi e di sperare ancora in una possibile qualificazione. Sugli scudi Imbrosiano (Agira), autore di una tripletta, poi la pregevole doppietta di Bertola (Stefanese), e le marcature di Putano (Futsal Academy Canicattì) e del capitano Gennarini (Real Palazzolo).

L’analisi del tecnico Davide Nobile. “Per noi è un risultato storico aver vinto con la Puglia che ha una grande tradizione. Le ragazze sono state bravissime nell’approccio alla gara. Grande agonismo. E voglia di vincere hanno fatto il resto. Mi complimento con loro”.

Under 19 Juniores. Il pareggio di oggi non spegne il sogno qualificazione per i campioni d’Italia in carica. Sul parquet di Anzio è andata in scena una gara vibrante e spettacolare. Il remake della finale dello scorso anno: questa volta però le due squadre si dividono la posta in palio al termine di una partita intensa. Il pareggio pugliese arriva proprio pochi secondi prima della sirena. Il finale è 4-4. Le reti siciliane sono state di Martinez (Atl. Monreale), Carrubba (Vigor S. Cataldo) e la doppietta del capitano Castiglione (Agrigento Futsal).

L’analisi della gara del tecnico Daniele Sciortino. “Una bella partita, la Puglia era la finalista dello scorso anno e sono certamente una buona squadra. I miei ragazzi sono entrati nel secondo tempo con più voglia e grinta per cercare di recuperare il risultato e ci sono riusciti. La Puglia però ci ha creduto fino alla fine. Adesso testa alla prossima gara”.

Prossimo turno. Domani le Rappresentative isolane saranno impegnate con il CPA di Bolzano, sempre al Pala Rinaldi di Anzio. Tranne l’Under 17 che se la vedrà con la Puglia.

2° giornata – Girone E

Domenica 26 aprile 2025 ad Anzio

U15: Puglia-Sicilia 5-3

U17: riposa

Femminile: Puglia-Sicilia 4-7

U19: Puglia-Sicilia 4-4