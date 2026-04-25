Aggredisce l’ex moglie e la minaccia di morte, arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, cittadino colombiano, accusato di aver aggredito l’ex moglie colpendola con un pugno al volto al termine di una serie di presunti episodi di violenza e minacce.Secondo quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, sua coetanea e connazionale. Nei giorni scorsi l’avrebbe seguita in un locale del centro di Catania, dove la vittima stava trascorrendo la serata con alcuni amici.Quando il gruppo stava per lasciare il locale, il 34enne si sarebbe presentato in evidente stato di ebbrezza e con atteggiamento aggressivo. Vedendo la donna parlare con uno degli amici, sarebbe andato in escandescenza, colpendola con un pugno al viso prima di allontanarsi.La vittima ha subito chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura di Catania. Ancora sotto shock, la donna ha fornito agli agenti una foto dell’ex marito, permettendo l’avvio immediato delle ricerche.Poco dopo, gli agenti della squadra volanti lo hanno rintracciato nelle vicinanze del locale, ancora in stato di alterazione.Secondo quanto riferito dalla donna, non si sarebbe trattato di un episodio isolato: in passato l’uomo l’avrebbe già spinta, strattonata e minacciata di morte, arrivando anche a brandire un coltello. Per questi fatti era già stato denunciato e sottoposto al divieto di avvicinamento.Il 34enne è stato arrestato per atti persecutori e violazione della misura cautelare. Su disposizione della Procura di Catania è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. (LaPresse)