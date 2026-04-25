Riesi. Il Comune aderisce alla definizione agevolata dei tributi locali; trasmessa al Consiglio proposta di regolamento

RIESI. È stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Dario La Rosa, la proposta di regolamento per l’adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali. Il provvedimento, sostenuto dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessore ai Tributi Giuseppe Baglio, passa ora all’esame delle Commissioni consiliari competenti e successivamente del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, dopo aver già ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

La misura riguarda i tributi locali IMU, TASI, TARI e TOSAP ed è prevista dall’articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Essa consente di regolarizzare le posizioni debitorie derivanti da ingiunzioni di pagamento o avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2023 e divenuti esecutivi. In particolare, rientrano nella definizione agevolata gli atti emessi dal Comune di Riesi negli anni dal 2014 al 2018.

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente dovrà versare esclusivamente la quota capitale del debito, con l’azzeramento delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi applicati in fase di accertamento e degli interessi moratori maturati successivi. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare l’importo fino a un massimo di 36 rate mensili, con un importo minimo di 100 euro per rata. Per le posizioni non ancora accertate, relative agli anni dal 2022 al 2025, è possibile regolarizzare le posizioni mediante il ricorso al ravvedimento operoso (cosiddetta “definizione preventiva”).

L’adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti presso terzi, offrendo un concreto sollievo ai contribuenti. I contribuenti interessati possono presentare apposita istanza secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per mettersi in regola con il pagamento dei tributi comunali, beneficiando di una significativa riduzione degli oneri accessori. Allo stesso tempo, consente al Comune di recuperare risorse utili per i servizi alla collettività, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

“Con questa misura – dichiara l’Assessore ai Tributi Giuseppe Baglio – vogliamo offrire un’opportunità concreta a cittadini e imprese per regolarizzare la propria posizione in modo equo e sostenibile. Si tratta di un intervento di buon senso, che coniuga il recupero delle entrate con il sostegno a chi si trova in difficoltà, favorendo un clima di collaborazione e fiducia reciproca”: