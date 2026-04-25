“G.B. Hodierna” Mussomeli. Oltre i Confini: Il Grand Tour Mitteleuropeo delle Quinte. Un viaggio tra storia asburgica, sapori transfrontalieri e spirito di gruppo

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il viaggio d’istruzione che ha visto protagoniste le classi V SIA, V CAT, V MAT, V SAS, V TUR e V AFM dell’I.I.S. G.B. Hodierna. Un itinerario ambizioso e affascinante che ha attraversato quattro nazioni — Austria, Slovenia, Croazia e Italia — portando i ragazzi nel cuore pulsante della vecchia Europa, là dove la storia asburgica si intreccia con le identità slave e l’eleganza adriatica. Tra le capitali del Centro Europa: Il viaggio è stato un susseguirsi di scoperte architettoniche e culturali: Vienna: Il culmine della dimensione asburgica. Un full day intenso che ha toccato il maestoso Castello di Schönbrunn, l’imponente Maria-Theresien-Platz e l’attraversamento della Hofburg. La passeggiata tra il Graben e il Kohlmarkt ha mostrato il volto più elegante della capitale austriaca, prima di concedersi un momento di puro svago tra le storiche giostre del Prater. Lubiana: La capitale slovena ha incantato gli studenti con la sua dimensione raccolta e vivace. Dalla solennità di Piazza del Congresso e Piazza Prešeren, il gruppo si è addentrato tra i banchi colorati della Piazza del Mercato e il silenzio mistico della Cattedrale di San Nicola, senza dimenticare i suggestivi ponti che regalano alla città un’atmosfera da fiaba. Zagabria: In Croazia, la visita si è concentrata sulla Città Alta, con la celebre Piazza Markov e i suoi tetti colorati, simbolo di una nazione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici medievali. Trieste: Il ritorno in Italia L’ultima tappa ha visto il gruppo approdare a Trieste, “città di carta e di vento”. La vista di Piazza Unità d’Italia, aperta sul mare, e la passeggiata sul Molo Audace hanno emozionato i ragazzi, chiudendo il cerchio di un viaggio che ha saputo unire la malinconia mitteleuropea al respiro del Mediterraneo. Il successo dell’iniziativa è merito di una sinergia perfetta tra studenti e docenti. Un plauso va al comportamento esemplare dei ragazzi, che hanno dimostrato maturità e curiosità intellettuale. Un ringraziamento speciale va all’entusiasmo del team dei docenti accompagnatori: il Prof. Russo (infaticabile responsabile dei viaggi), le Prof.sse Camilleri, Mendola e Calabrò e il Prof. Lo Conte. In particolare la Dirigente Scolastica, Rita Maria Cumella con la sua presenza ha trasformato una semplice gita scolastica in un’autentica esperienza di crescita umana e civile. Un viaggio che resta nel cuore, pronti ora ad affrontare la sfida della Maturità con un bagaglio culturale decisamente più ricco.