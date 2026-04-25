Controlli nel Catanese, chiuso un caseificio abusivo e denunciata 39enne

Nel corso di un servizio congiunto tra i militari della Stazione di Acireale e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, è stato ispezionato un caseificio in via Tupparello, risultato completamente abusivo e in gravi condizioni igienico-sanitarie. Disposta l’immediata cessazione dell’attività, mentre il titolare, un 72enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per 4.500 euro. Sequestrati circa 250 chili di prodotti caseari e 40 litri di latte. Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno denunciato una 39enne fermata alla guida di uno scooter privo dei requisiti di circolazione e assicurazione, risultata anche senza patente. Durante il controllo la donna avrebbe inoltre offeso i militari, venendo deferita per oltraggio a pubblico ufficiale. (ITALPRESS).