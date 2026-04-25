Caltanissetta, 25 aprile: deposta una corona d’alloro al Monumento dei Caduti

Nella mattinata odierna, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, si è svolta una cerimonia per celebrare la ricorrenza dell’81° anniversario della Festa della Liberazione. Nella circostanza, il Vicario del Prefetto di Caltanissetta, Dott. Ferdinando Trombadore, accompagnato dal Sindaco di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro, e dal Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, Ten. Colonnello Salvatore Menta, ha deposto una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di Viale Regina Margherita.





Alla cerimonia, oltre al Vescovo e ai Sindaci dei Comuni della provincia, erano presenti i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani di Caltanissetta e della Real Maestranza nonché i rappresentanti dell’Unione nazionale insigniti al merito della Repubblica italiana, i Maestri del lavoro e le Associazioni combattentistiche e d’arma.