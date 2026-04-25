Carceri, due agenti aggrediti al Pagliarelli di Palermo

“E’ accaduto di nuovo, nella giornata di ieri si è verificato un grave episodio di violenza all’interno della Casa Circondariale Antonio Lo Russo – Pagliarelli di Palermo, che ha visto coinvolti due appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Un detenuto, già noto per precedenti comportamenti aggressivi e plurirapportato, a seguito della notifica di un provvedimento da parte di una collega addetta all’ufficio matricola, è andato in escandescenza. L’uomo ha dapprima spintonato l’operatrice e successivamente ha aggredito altri colleghi intervenuti prontamente per contenere la situazione. Siamo stanchi di assistere a questi episodi in cui si mette a rischio l’incolumita della vita degli agenti”. Lo afferma Giovanni Perini segretario generale aggiunto Fns Cisl Palermo Trapani. Durante l’episodio, il detenuto ha colpito e spinto un altro agente, arrivando inoltre ad aggredire un altro ristretto. Solo grazie al tempestivo e professionale intervento del personale in servizio si è riusciti a evitare conseguenze ben più gravi, riportando la situazione sotto controllo. “EsprimIamo piena solidarietà agli agenti coinvolti e condanniamo con fermezza l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria e degli operatori tutti e auspischiamo interventi concreti a loro tutela”, afferma Perini insieme a Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani. (ITALPRESS)