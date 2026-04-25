Monitor Italia. Dire-Tecnè: Centrodestra al 46,4%, campo largo al 45,1%

Il centrodestra resta avanti con il 46,4% delle preferenze, lo 0,3% in più rispetto al 9 aprile. Il campo largo si attesta al 45,1% e perde lo 0,1%. Questo il quadro del sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 22 e il 24 aprile.

Nella maggioranza di governo FdI si conferma primo partito con il 29,1% (+0,1), seguito da Forza Italia all’8% (+0,1), Lega al 7,3% (+0,1) e Noi Moderati all’1%. Nel centrosinistra il Partito Democratico guida con il 22,4% (+0,1), seguito dal Movimento 5 Stelle al 12,8%, da Alleanza Verdi Sinistra al 6,1% (-0,2), Italia Viva al 2,4 e Più Europa all’1,4%. Fuori dai due schieramenti ci sono Azione al 3% (-0,1) e Futuro Nazionale con Vannacci stabile al 2,7%