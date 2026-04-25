Caltanissetta 5: il “Cuore” dello Scautismo non smette di battere

Dopo 25 anni, la rimpatriata del Clan della Parrocchia Sacro Cuore: tra ricordi di cammino e la gioia di ritrovarsi.

Il tempo passa, le strade si dividono, ma il legame forgiato lungo i sentieri polverosi e sotto il peso degli zaini sembra non aver risentito dei decenni trascorsi. Dopo ben venticinque anni, alcuni dei componenti del Clan del gruppo scout Caltanissetta 5, appartenenti alla Parrocchia Sacro Cuore, si sono finalmente riabbracciati per una serata che ha avuto il sapore dolce della nostalgia e la forza dell’amicizia vera.

Rivedersi è stato come sfogliare un album di fotografie vivente. Le immagini del passato mostrano giovani entusiasti, con i fazzolettoni al collo, pronti a sfidare la fatica delle salite e a condividere il calore del fuoco di bivacco. Oggi, quegli stessi volti sono quelli di uomini e donne, padri e madri di famiglia, professionisti che portano nella vita quotidiana quei valori di servizio e fratellanza appresi durante l’adolescenza.

Durante la cena, tra un sorriso e l’altro, sono riaffiorate le vecchie avventure: le lunghe “route” estive, le notti sotto le stelle, le sfide superate insieme e le risate che riecheggiavano tra le montagne. È stato unanime il pensiero che l’esperienza scout non sia stata solo un passatempo, ma una vera e propria scuola di vita. Quelle esperienze ci hanno formato, insegnandoci la resilienza, la solidarietà e l’importanza di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”.

Nonostante i capelli brizzolati e le responsabilità dell’età adulta, lo spirito è rimasto quello di allora. La serata non è stata solo una celebrazione del passato, ma un’occasione per confermare che quel “clan” esiste ancora, unito da un filo invisibile che la distanza e il tempo non possono spezzare.

I “giovani vintage” si sono lasciati con la promessa di non far passare altri venticinque anni per la prossima riunione, perché, in fondo, una parte del nostro cuore rimarrà sempre legata a quel fazzolettone e a quella comunità che ci ha visti crescere.

Buona Strada, Clan del Caltanissetta 5!