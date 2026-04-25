Montedoro. Il sindaco Renzo Bufalino: “La seconda carica dello Stato non può mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini”

MONTEDORO. “Lo dico da sindaco, da uomo delle istituzioni di questa Repubblica: il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, commette un errore grave quando prova a mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini”.

Af affermarlo è stato il sindaco Renzo Bufalino nel corso della commemorazione del 25 aprile.

“Non è possibile – ha proseguito – alcuna equidistanza, alcuna falsa equivalenza tra chi combatteva per la libertà e chi difendeva la Repubblica di Salò, il fascismo, la repressione e la complicità con l’occupazione nazista.Confondere questi piani non è pacificazione: è smarrimento della memoria.Che i piani non vadano confusi lo dice meglio di me Francesco De Gregori, nella canzone Il cuoco di Salò: “Dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore”. La Resistenza è il fondamento morale e politico della nostra Democrazia, il seme della Costituzione e della Repubblica”.