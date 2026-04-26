Caltanissetta, in aula la mozione per riattivare la “carta del rischio” del centro storico

Approda in aula consiliare un tema di forte rilevanza per la sicurezza urbana e la pianificazione del territorio. Lunedì 27 il Consiglio comunale di Caltanissetta sarà chiamato a esaminare la mozione per la riattivazione della “carta del rischio” degli immobili del centro storico, strumento ritenuto strategico per affrontare criticità legate a emergenze e vulnerabilità strutturali.

L’iniziativa, alla luce delle sempre più attuali esigenze di prevenzione e controllo del territorio, mira a ripristinare un sistema di monitoraggio già introdotto in passato ma rimasto attivo solo per un periodo limitato. “Nata quattordici anni fa su indirizzo di Andrea Milazzo, assessore dell’amministrazione Campisi, divenne, purtroppo per breve tempo, uno strumento di prevenzione e programmazione della riqualificazione urbana nel centro storico” – dichiara il consigliere comunale Fabrizio Di Dio, primo firmatario della mozione e presidente della Commissione Urbanistica, che ha condiviso il provvedimento.

La proposta punta a restituire centralità a un modello ritenuto già allora innovativo, capace di fornire un quadro aggiornato delle condizioni degli immobili e di orientare le scelte amministrative in materia di sicurezza e riqualificazione. “Il progetto, già moderno per l’epoca, costituirà un infungibile strumento di prevenzione e programmazione politica per amministrazione, dirigenti e professionisti” – prosegue Di Dio –.

Il presidente della Commissione Urbanistica conclude auspicando, considerata la rilevanza pubblica della tematica, un confronto costruttivo e sereno tra maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di dotare la città di uno strumento efficace a tutela del centro storico e della comunità.