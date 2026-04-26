Florovivaismo: settore globale a 24,5 mld, in Italia produzione a 3,25 mld 2024

Il Florovivaismo ricopre da sempre un peso significativo a livello globale. In questo scenario si inserisce Greenitaly, Salone internazionale del Florovivaismo e del paesaggio. A livello globale il valore della produzione di fiori e piante in vaso si attesta intorno ai 24,5 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 29 miliardi per il vivaismo (fonte Aiph 2024). In Europa l’Italia è al terzo posto dopo Paesi Bassi e Spagna.

Il valore della produzione nazionale ha raggiunto nel 2024 i 3,25 miliardi, il più alto dell’ultimo decennio, sostenuto sia dal comparto vivaistico, che supera 1,7 miliardi, sia da quello dei fiori e delle piante in vaso, con oltre 1,5 miliardi.

Il tessuto produttivo resta radicato nei territori ed è composto da oltre 17mila imporese attive (fonte Nomisma sui dati della Camere di commercio 2024). A far da traino fra le Regioni è la Toscana, che guida il comparto vivaistico, con un fatturato superiore al miliardo di euro, mentre la Liguria mantiene il primato nella floricoltura. Si affermano anche altre aree, come la Sicilia, a conferma di una filiera capace di adattarsi a contesti diversi. Sul fronte internazionale l’Italia consolida il ruolo di esportatore netto, con un saldo commerciale positivo di circa 374 milioni di euro.

Le esportazioni superano 1,2 miliardi, mentre aumentano anche le importazioni, segno di un mercato dinamico e sempre più interconnesso (fonte Istat 2024). I principali sbocchi restano i Paesi europei, a partire da Francia, Paesi Bassi e Germania.