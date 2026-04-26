Sinistra Italiana Caltanissetta, una rosa per ricordare: omaggio ai partigiani e alle vittime del nazi-fascismo nelle vie della città

In occasione del 25 aprile, giorno nazionale della Liberazione dal nazi-fascismo, Unione Giovani di Sinistra e Sinistra Italiana Caltanissetta hanno voluto compiere un gesto semplice ma profondamente simbolico: apporre una rosa sui cartelli delle vie intitolate ai partigiani e a chi ha perso la vita per mano della violenza nazi-fascista: – Via Sandro Pertini; – Via XXV Aprile; – Via Salvo D’Acquisto; – Via Luigi Cortese; – Via Giuseppina Panzica.

La rosa rappresenta il ricordo, la gratitudine e l’impegno a non dimenticare. Dietro ogni nome inciso su un cartello ci sono scelte coraggiose e battaglie per la libertà e per la democrazia. Con questo gesto vogliamo restituire attenzione e dignità a una memoria storica che appartiene a tutta la comunità. Le vie della nostra città custodiscono il sacrificio di donne e uomini che si opposero al regime dittatoriale e oppressivo di Benito Mussolini. Apporre una rosa significa comprendere che la libertà di cui oggi godiamo non è nata dal nulla, ma dal coraggio di chi ha resistito.

La memoria deve essere una responsabilità quotidiana al fine di sensibilizzare le nuove generazioni. Ricordare i partigiani e le vittime del nazi-fascismo significa difendere ogni giorno i valori dell’Antifascismo e onorare i sacrifici fatti per arrivare alla proclamazione della Repubblica Italiana. Unione Giovani di Sinistra – Sinistra Italiana Caltanissetta Andrea Salvatore Alcamisi – Segretario del Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta Marco D’Amico – Componente UGS di Caltanissetta Nicolò Capobianco – Componente UGS di Caltanissetta Paolo Manta – Componente UGS di Caltanissett