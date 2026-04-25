Caltanissetta, comitato Futuro Nazionale di Vannacci: grande entusiasmo

Grande successo per il primo gazebo del Comitato Futuro Nazionale Vannacci Caltanissetta 141, promosso dal referente Antonio Muratore.

Nella mattina di sabato 25 aprile, in una piazza cittadina del capoluogo nisseno molto frequentata, è stato allestito il gazebo inaugurale del movimento, che ha subito registrato una partecipazione numerosa e trasversale. Tantissime persone si sono avvicinate al banchetto, molte delle quali hanno deciso di tesserarsi al movimento guidato da Roberto Vannacci.

«Non mi aspettavo una risposta così forte», ha commentato con evidente soddisfazione Antonio Muratore. «Donne, uomini, giovani, casalinghe, imprenditori, commercianti, professionisti e anche una validissima squadra formata da tanti cittadini con una significativa esperienza politica maturata negli anni passati che non soltanto ha voluto conoscere il nostro progetto, ma mi affianca con competenza, impegno, dedizione e spirito di servizio. L’entusiasmo, soprattutto dei più giovani, è stato davvero contagioso».

Infatti al gazebo erano presenti numerosi sostenitori e militanti, tra cui volti noti della città, segno di un interesse concreto verso le proposte del Futuro Nazionale, centrate su identità, sicurezza, merito e amore per l’Italia.

Muratore ha espresso grande soddisfazione per questo primo appuntamento: «È stato un incontro importante che ci ha dato la carica giusta. Proseguiremo con altri gazebo nelle prossime settimane, ma la vera novità è che a breve inaugureremo una grande sede moderna proprio a Caltanissetta, un luogo aperto soprattutto ai giovani, dove potremo confrontarci, organizzare iniziative e costruire insieme il futuro della nostra città».

Il Referente ha concluso ringraziando calorosamente tutti i cittadini di Caltanissetta che hanno risposto con entusiasmo e, in particolare, tutti i collaboratori e le collaboratrici che in queste settimane lo stanno sostenendo con dedizione e passione: «Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe possibile. Grazie di cuore. Andiamo avanti!».

Il Comitato Futuro Nazionale Caltanissetta 141 è già operativo e pronto a raccogliere le istanze del territorio per portarle all’attenzione nazionale.