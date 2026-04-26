Salute

Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai Vigili del Fuoco

Redazione 3

Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai Vigili del Fuoco

Dom, 26/04/2026 - 11:28

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Palermo.Intorno alle ore 7:45, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel territorio di Bagheria, in località Monte Consona, per il recupero di un cane caduto in un fosso. Sul posto sono giunte diverse squadre, tra cui il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Palermo, specializzato in operazioni di soccorso in ambienti impervi. Il personale ha effettuato le manovre necessarie per raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in sicurezza.Il cane, fortunatamente illeso, è stato affidato ai proprietari.

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